Extraordinaire scène de braquage en plein jour en Italie

Un fourgon blindé a été en proie à une attaque sur une autoroute italienne. capture d'écran

Violente attaque en plein milieu d'une route en Italie

Un commando armé a pris d'assaut un fourgon blindé sur une autoroute nationale du sud de l'Italie lundi. L'opération s'est soldée par un échec, sans faire de victimes, mais les images sont impressionnantes.

Plus de «International»

Une attaque spectaculaire a eu lieu ce lundi 9 février entre Lecce et Brindisi, dans le sud de l'Italie. En pleine journée, sur une route nationale, un fourgon blindé a été la cible d'un braquage aux airs cinématographique, comme le rapporte BFMTV.

Les malfaiteurs ont débarqué à bord d'une Alfa Romeo dotée d'un gyrophare sur le toit, un stratagème pour se faire passer pour des forces de l'ordre.

Le conducteur qui filme s'étonne et s'offusque de l'explosion en italien. Source: Facebook

Des automobilistes ont filmé la scène: on y voit au moins six individus masqués, habillés en noir ou blanc, et lourdement armés. Pour neutraliser le véhicule blindé, le gang a fait exploser des charges. Un épais nuage de fumée s'est alors dégagé sur la chaussée.



Les braqueurs semblent ensuite avoir pris la fuite en direction de Squinzano.

Deux suspects interpellés

Mais l'opération a capoté, rapporte le média français. Pour s'échapper, les hommes ont volé plusieurs véhicules à des automobilistes de passage. Des carabiniers des forces de l'ordre sont rapidement intervenus et des coups de feu ont été échangés, selon l'agence de presse Ansa.

Personne n'a été touché. Deux suspects ont été interpellés peu après dans la province de Lecce. La traque se poursuit pour retrouver tous les individus potentiellement impliqués. (dag)