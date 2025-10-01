assez ensoleillé15°
Un avion militaire s'écrase en Italie: deux morts

Italie: un avion militaire s&#039;écrase, les deux occupants morts (image d&#039;illustration).
Un avion T-260B s'est écrasé à à Sabaudia, en Italie (image d'illustration).Image: X

Un avion militaire s'écrase en Italie: deux morts

Une mission d'entraînement a viré au drame ce mercredi près de Rome. Deux militaires sont décédés.
01.10.2025, 13:0001.10.2025, 13:00

Un avion d'entraînement militaire s'est écrasé mercredi matin non loin de Rome. Les deux personnes qui se trouvaient à bord sont décédées, ont annoncé mercredi des sources officielles.

«Ce matin, un avion T-260B (...) en vol lors d'une mission d'entraînement, s'est écrasé au sol pour des raisons inconnues pour le moment. Les équipes de secours sont immédiatement intervenues sur les lieux», a indiqué dans un communiqué l'aviation militaire italienne.

«Je suis profondément attristé par le décès de deux militaires (...) impliqués dans le tragique accident qui s'est produit ce matin à Sabaudia», une station balnéaire située à environ 100 km au sud-est de Rome, a pour sa part réagi sur X Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères.

En septembre 2023, un autre avion d'entraînement militaire s'était écrasé dans le nord de l'Italie, tuant une fillette de cinq ans qui se trouvait dans une voiture proche de l'endroit de la chute de l'appareil, le pilote ayant réussi lui à s'éjecter avant l'impact au sol. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
