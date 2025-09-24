Swiss a dévoilé une nouvelle vidéo de sécurité. Image: swiss

Cette vidéo de Swiss fait bondir un expert en aviation

Swiss change de stratégie: fini les dessins animés joyeux, place à un film tourné avec de vrais acteurs et des décors suisses. Mais derrière l’esthétique léchée, une critique persiste.



Le 2 janvier 2024, un tragique accident s'est produit à l'aéroport de Haneda à Tokyo: un Airbus A350 de Japan Airlines a été totalement détruit par un incendie. De nombreux passagers ont été grièvement blessés, mais grâce à l'intervention de l'équipage, les 379 personnes à bord ont pu évacuer l'appareil. Un incroyable coup de chance dans un événement qui aurait pu tourner au drame.

Un autre facteur a rapidement été avancé pour expliquer pourquoi l'accident n'a pas eu de conséquences plus dramatiques: la culture japonaise, où la discipline occupe une place centrale. Celle-ci se reflète également dans la vidéo de sécurité de la compagnie aérienne, projetée à chaque vol pour sensibiliser les passagers.

Quiconque regarde ces images constate rapidement qu'elle se distingue de celles de nombreuses autres compagnies aériennes: plus solennelle, parfois même dramatique — notamment dans la séquence consacrée à l'évacuation d'urgence.

Rien à voir, en revanche, avec ce qui se fait à bord de Swiss. Depuis de nombreuses années, la compagnie diffuse le même film de sécurité animé, peuplé de personnages de type cartoon. L'ambiance y est enjouée, les figures sourient en permanence. Même la chute du masque à oxygène arrache un air réjoui à la mère et à son fils.

Contrairement au film de Japan Airlines, aucune consigne détaillée sur l'utilisation du toboggan d'évacuation ni scène sombre illustrant des situations de danger. En guise de conclusion, le petit garçon reçoit un chocolat Swiss.

Swiss change de vidéo

L'expert en aviation William Agius, maître de conférences à la Haute école zurichoise des sciences appliquées, s'était montré critique à l'époque sur le ton trop léger de la vidéo de Swiss. Selon lui, celle-ci devrait être plus sérieuse, à l'instar de celles diffusées par d'autres compagnies.

«Certaines vidéos, aussi coûteuses soient-elles, oublient l’essentiel : comment sauver sa vie en cas d’urgence?»

Et bien il se trouve justement que Swiss vient de lancer une nouvelle vidéo d'instructions de sécurité. Dans un communiqué, la compagnie souligne avoir choisi de miser sur des scènes réelles plutôt que sur des animations comme par le passé: «De vraies personnes transmettent les consignes de sécurité dans divers décors en Suisse.» Parmi ces derniers figurent les Alpes, la vieille ville de Zurich, une voiture ou encore un appartement branché — mais aucun avion.

Un nouveau spot et de nouveaux soucis

Et pour William Agius, cette vidéo pose également un problème:

«Les passagers et les objets essentiels à bord doivent être immédiatement reconnaissables. Sinon, l’abstraction est trop grande»

Certes, la vidéo contient bien toutes les consignes essentielles — du bouclage correct de la ceinture au rangement des appareils électroniques. Mais l’impression dominante est celle d’un film promotionnel de Suisse Tourisme, davantage pensé pour séduire la clientèle internationale que pour ancrer des réflexes de sécurité.

Un exemple illustre bien cette ambiguïté : après avoir expliqué que les toboggans peuvent servir de radeaux lors d’un amerrissage, la vidéo montre un couple en barque sur un lac turquoise. Sur la berge, un steward en uniforme mime l’enfilage du gilet de sauvetage. La séquence sur les masques à oxygène, elle, se déroule devant une majestueuse chaîne alpine.

Que répond Swiss?

«Les passagers reçoivent toutes les informations pertinentes au sein d'une histoire émotionnelle — claire, compréhensible et empreinte d'un soupçon de charme suisse», se défend Swiss. La compagnie précise que la vidéo reprend l’esthétique et le concept de sa nouvelle cabine «Swiss Senses». Autrement dit, le marketing a pesé lourd.

La cheffe commerciale Heike Birlenbach assure que le film reflète l’atmosphère de la Suisse autant que l’identité de la marque, «sans perdre de vue la pertinence des consignes de sécurité».

La mise en avant excessive des petits bateaux et des montagnes idylliques laisse toutefois planer des doutes à ce sujet.

