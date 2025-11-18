dégagé-1°
DE | FR
burger
International
Italie

L’Italie pourrait abolir l’heure d’hiver: ce que ça implique

Cette décision italienne plongerait l'UE dans un chaos temporel

L'Italie a lancé une procédure pour supprimer l’heure d’hiver, un projet qui pourrait plonger l’Europe dans une véritable pagaille. Le dossier devient sérieux au Parlement.
18.11.2025, 15:0118.11.2025, 15:01
Kathrin Martens / watson.de

Depuis 1966, comme des dizaines d'autres pays, l’Italie avance et recule ses horloges au printemps et en automne, initialement pour économiser de l’énergie. Ce rituel pourrait bientôt appartenir au passé. Pour la première fois, le Parlement italien examine la possibilité d’introduire une heure d’été permanente.

Une main regle les aiguilles de 3h a 2h du matin sur une pendule coucou lors du changement d&#039;horaire ce mercredi 23 octobre 2024 a Daillens. Tous les ans, le passage a l&#039;heure d&#039;ete, es ...
Le Parlement italien débat de la suppression de l’heure d’hiver.Keystone

Ce lundi, le processus parlementaire a démarré à Rome: il pourrait faire tomber l’heure d’hiver en Italie. 352 000 personnes ont soutenu le projet, un signal clair en faveur d’une heure d’été valable toute l’année.

Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure

La discussion n’est pas nouvelle. En 2018, l’Union européenne (UE) a demandé à ses citoyennes et citoyens ce qu’ils souhaitaient: 4,6 millions ont participé au sondage, et 84% se sont prononcés pour l’abolition du changement d’heure semestriel. En 2019, le Parlement européen a décidé que chaque pays pouvait choisir s’il voulait rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Depuis, il ne s’est rien passé.

L’Italie fonce, l'UE observe

Le député européen du Parti populaire sud-tyrolien Herbert Dorfmann juge la démarche positive, selon la chaîne de télévision italienne Rai News:

«J'espère que l’Italie, en s'engageant dans ce processus, entraînera d’autres Etats».
Internationale Gr�ne Woche 2024. Er�ffnungsrundgang. Messestand S�dtirol, Herbert Dorfmann, Mitglied des Europ�ischen Parlaments. EVP DEU, Deutschland, Berlin, 19.01.2024: *** International Green Week ...
Herbert Dorfmann, élu de la province germanophone de Bolzano, est favorable à l’heure d’été permanente.Image: imago

Mais il met aussi en garde contre une vraie pagaille européenne:

«On ne peut pas se retrouver dans une situation où certains pays adoptent l’heure d’été, d’autres l’heure d’hiver, et où certains imaginent couper la poire en deux en introduisant une demi-heure»

Pour Herbert Dofmann, il n'y a pas de doute sur la voie à adopter:

«Avec l'heure d'été, nous pouvons mieux profiter des nombreuses heures de clarté en été. Avec une heure d’hiver permanente, il ferait jour très tôt pendant l'été, à un moment où les gens dorment encore»

Alors qu’en Allemagne et en Autriche, le sujet fait l’objet de vifs débats, il reste plutôt marginal dans de nombreux autres pays de l’UE.

La science en faveur de l'heure d'hiver

Tandis que le monde politique et une grande partie de la population privilégient l’heure d’été, la science freine. La neurologue et spécialiste du sommeil Viola Gschliesser, de l’hôpital italien de Bressanone, déclare auprès de Rai News que l'organisme est clairement réglé sur l’heure «normale», donc sur l’heure d’hiver:

«D’un point de vue évolutif, notre horloge biologique est réglée sur l’ensoleillement. L’heure d’été ne correspond pas à l’heure que nous aurions normalement dans nos latitudes»
Le changement d’heure nuit à notre santé

Derrière cette initiative, elle voit surtout des considérations économiques:

«Certaines personnes pourraient avoir des problèmes de santé, parce que nous aurions choisi une heure qui ne correspond pas à notre rythme naturel. Veut-on vraiment faire passer l'économie avant la santé?»

Pour les spécialistes du sommeil, l’heure d'hiver permanente serait donc, de loin, l’option optimale.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
1 / 16
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
source: watson
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Voici ce qui pousse 2000 Colombiens à combattre en Ukraine
Sur le front, on trouve un important contingent de militaires sud-américains. Parmi eux, les Colombiens sont les plus nombreux. Un média allemand a rencontré certains d'entre eux.
Sur le front, plusieurs milliers de volontaires étrangers combattent actuellement en Ukraine contre les troupes russes. Une grande partie d’entre eux, environ 40%, vient d’Amérique du Sud, les Colombiens formant le plus grand contingent.
L’article