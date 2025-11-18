Cette décision italienne plongerait l'UE dans un chaos temporel
Depuis 1966, comme des dizaines d'autres pays, l’Italie avance et recule ses horloges au printemps et en automne, initialement pour économiser de l’énergie. Ce rituel pourrait bientôt appartenir au passé. Pour la première fois, le Parlement italien examine la possibilité d’introduire une heure d’été permanente.
Ce lundi, le processus parlementaire a démarré à Rome: il pourrait faire tomber l’heure d’hiver en Italie. 352 000 personnes ont soutenu le projet, un signal clair en faveur d’une heure d’été valable toute l’année.
La discussion n’est pas nouvelle. En 2018, l’Union européenne (UE) a demandé à ses citoyennes et citoyens ce qu’ils souhaitaient: 4,6 millions ont participé au sondage, et 84% se sont prononcés pour l’abolition du changement d’heure semestriel. En 2019, le Parlement européen a décidé que chaque pays pouvait choisir s’il voulait rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Depuis, il ne s’est rien passé.
L’Italie fonce, l'UE observe
Le député européen du Parti populaire sud-tyrolien Herbert Dorfmann juge la démarche positive, selon la chaîne de télévision italienne Rai News:
Mais il met aussi en garde contre une vraie pagaille européenne:
Pour Herbert Dofmann, il n'y a pas de doute sur la voie à adopter:
Alors qu’en Allemagne et en Autriche, le sujet fait l’objet de vifs débats, il reste plutôt marginal dans de nombreux autres pays de l’UE.
La science en faveur de l'heure d'hiver
Tandis que le monde politique et une grande partie de la population privilégient l’heure d’été, la science freine. La neurologue et spécialiste du sommeil Viola Gschliesser, de l’hôpital italien de Bressanone, déclare auprès de Rai News que l'organisme est clairement réglé sur l’heure «normale», donc sur l’heure d’hiver:
Derrière cette initiative, elle voit surtout des considérations économiques:
Pour les spécialistes du sommeil, l’heure d'hiver permanente serait donc, de loin, l’option optimale.
Adapté de l'allemand par Tanja Maeder