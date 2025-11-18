Cette décision italienne plongerait l'UE dans un chaos temporel

L'Italie a lancé une procédure pour supprimer l’heure d’hiver, un projet qui pourrait plonger l’Europe dans une véritable pagaille. Le dossier devient sérieux au Parlement.

Kathrin Martens / watson.de

Depuis 1966, comme des dizaines d'autres pays, l’Italie avance et recule ses horloges au printemps et en automne, initialement pour économiser de l’énergie. Ce rituel pourrait bientôt appartenir au passé. Pour la première fois, le Parlement italien examine la possibilité d’introduire une heure d’été permanente.

Le Parlement italien débat de la suppression de l’heure d’hiver. Keystone

Ce lundi, le processus parlementaire a démarré à Rome: il pourrait faire tomber l’heure d’hiver en Italie. 352 000 personnes ont soutenu le projet, un signal clair en faveur d’une heure d’été valable toute l’année.

La discussion n’est pas nouvelle. En 2018, l’Union européenne (UE) a demandé à ses citoyennes et citoyens ce qu’ils souhaitaient: 4,6 millions ont participé au sondage, et 84% se sont prononcés pour l’abolition du changement d’heure semestriel. En 2019, le Parlement européen a décidé que chaque pays pouvait choisir s’il voulait rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Depuis, il ne s’est rien passé.

L’Italie fonce, l'UE observe

Le député européen du Parti populaire sud-tyrolien Herbert Dorfmann juge la démarche positive, selon la chaîne de télévision italienne Rai News:

«J'espère que l’Italie, en s'engageant dans ce processus, entraînera d’autres Etats».

Herbert Dorfmann, élu de la province germanophone de Bolzano, est favorable à l’heure d’été permanente. Image: imago

Mais il met aussi en garde contre une vraie pagaille européenne:

«On ne peut pas se retrouver dans une situation où certains pays adoptent l’heure d’été, d’autres l’heure d’hiver, et où certains imaginent couper la poire en deux en introduisant une demi-heure»

Pour Herbert Dofmann, il n'y a pas de doute sur la voie à adopter:

«Avec l'heure d'été, nous pouvons mieux profiter des nombreuses heures de clarté en été. Avec une heure d’hiver permanente, il ferait jour très tôt pendant l'été, à un moment où les gens dorment encore»

Alors qu’en Allemagne et en Autriche, le sujet fait l’objet de vifs débats, il reste plutôt marginal dans de nombreux autres pays de l’UE.

La science en faveur de l'heure d'hiver

Tandis que le monde politique et une grande partie de la population privilégient l’heure d’été, la science freine. La neurologue et spécialiste du sommeil Viola Gschliesser, de l’hôpital italien de Bressanone, déclare auprès de Rai News que l'organisme est clairement réglé sur l’heure «normale», donc sur l’heure d’hiver:

«D’un point de vue évolutif, notre horloge biologique est réglée sur l’ensoleillement. L’heure d’été ne correspond pas à l’heure que nous aurions normalement dans nos latitudes»

Derrière cette initiative, elle voit surtout des considérations économiques:

«Certaines personnes pourraient avoir des problèmes de santé, parce que nous aurions choisi une heure qui ne correspond pas à notre rythme naturel. Veut-on vraiment faire passer l'économie avant la santé?»

Pour les spécialistes du sommeil, l’heure d'hiver permanente serait donc, de loin, l’option optimale.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder