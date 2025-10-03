en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Italie

Des Suisses arrêtés en Italie après une course-poursuite

Des Suisses arrêtés en Italie après une course-poursuite «rocambolesque»
Les trois individus étaient accompagnés par huit autres conducteurs de bolides. Image: Police de Novara

Des Suisses arrêtés en Italie après une course-poursuite «rocambolesque»

Trois «pilotes improvisés» se sont défiés au volant de puissants bolides sur l'autoroute entre Turin et Milan. Ces Suisses ont été arrêtés et leurs voitures ont été saisies.
03.10.2025, 15:5803.10.2025, 15:58

Ils ont «gravement mis en danger la sécurité des usagers de la route»: trois citoyens suisses ont été arrêtés en Italie au terme d'une course-poursuite décrite comme «rocambolesque». Les faits se sont déroulés le 9 septembre dernier sur l'autoroute A4 entre Turin et Milan, indique la police de Novara dans un communiqué relayé ce vendredi par 20 minutes.

Au volant de grosses cylindrées - deux Lamborghini et une Ferrari - les trois individus «avaient décidé de se défier dans la circulation pour démontrer leurs talents de conduite», rapporte la police. Deux patrouilles les ont alors pris en chasse et actionnés le dispositif de sécurité «safety car».

Ce Romand n'aurait pas dû s'arrêter pour dénoncer des motards

En se plaçant devant le trafic, ce procédé permet aux agents de ralentir la circulation et d'intervenir «en toute sécurité». Les patrouilles sont ainsi parvenues à appréhender les trois «pilotes improvisés» ainsi que huit autres conducteurs de «bolides» qui les accompagnaient.

Agés de 30 à 40 ans, les trois Suisses ont été arrêtés et dénoncés à l'autorité judiciaire. Leurs permis de conduire ont également été retirés et leurs voitures saisies. (jzs)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu
Ce jeudi, Shein a annoncé l'arrivée de magasins physiques de Shein en France ce jeudi. Et en Suisse? Nous avons demandé à la plateforme chinoise.
C'est un partenariat qui a suscité de vives critiques. En France, la marque Shein a scellé un partenariat avec la Société des Grands Magasins (SGM), un opérateur immobilier commercial.
L’article