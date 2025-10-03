Les trois individus étaient accompagnés par huit autres conducteurs de bolides. Image: Police de Novara

Des Suisses arrêtés en Italie après une course-poursuite «rocambolesque»

Trois «pilotes improvisés» se sont défiés au volant de puissants bolides sur l'autoroute entre Turin et Milan. Ces Suisses ont été arrêtés et leurs voitures ont été saisies.

Ils ont «gravement mis en danger la sécurité des usagers de la route»: trois citoyens suisses ont été arrêtés en Italie au terme d'une course-poursuite décrite comme «rocambolesque». Les faits se sont déroulés le 9 septembre dernier sur l'autoroute A4 entre Turin et Milan, indique la police de Novara dans un communiqué relayé ce vendredi par 20 minutes.

Au volant de grosses cylindrées - deux Lamborghini et une Ferrari - les trois individus «avaient décidé de se défier dans la circulation pour démontrer leurs talents de conduite», rapporte la police. Deux patrouilles les ont alors pris en chasse et actionnés le dispositif de sécurité «safety car».

En se plaçant devant le trafic, ce procédé permet aux agents de ralentir la circulation et d'intervenir «en toute sécurité». Les patrouilles sont ainsi parvenues à appréhender les trois «pilotes improvisés» ainsi que huit autres conducteurs de «bolides» qui les accompagnaient.

Agés de 30 à 40 ans, les trois Suisses ont été arrêtés et dénoncés à l'autorité judiciaire. Leurs permis de conduire ont également été retirés et leurs voitures saisies. (jzs)