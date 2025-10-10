L'accident est survenu sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente. Image: www.imago-images.de

Cette grimpeuse suisse a frôlé le pire en Italie

Une Suissesse a fait une chute d'une dizaine de mètres sur le Monte Brento après avoir reçu une pierre sur la tête. Blessée, elle a pu être secourue par un hélicoptère de sauvetage.

Une grimpeuse suisse a été secourue après avoir chuté sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente. Elle a été touchée à la tête vendredi matin par une pierre, qui a arraché son casque de protection.

La sportive a ensuite perdu pied et a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le vide, a rapporté l'agence de presse italienne Adnkronos. La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.

Accrochée aux cordes et consciente

Son partenaire de cordée, qui a été témoin de l'accident, a alerté les secours. Un hélicoptère de sauvetage en montagne s'est alors rendu sur les lieux de l'accident et a récupéré la femme blessée, qui était encore accrochée aux cordes et consciente.

La Suissesse a ensuite été transportée à l'hôpital Santa Chiara de Trente. (jzs/ats)