beau temps15°
DE | FR
burger
International
Italie

Cette grimpeuse suisse a frôlé le pire en Italie

Une grimpeuse suisse sauvée sur le Monte Brento, en Italie.
L'accident est survenu sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente.Image: www.imago-images.de

Cette grimpeuse suisse a frôlé le pire en Italie

Une Suissesse a fait une chute d'une dizaine de mètres sur le Monte Brento après avoir reçu une pierre sur la tête. Blessée, elle a pu être secourue par un hélicoptère de sauvetage.
10.10.2025, 16:4610.10.2025, 16:46

Une grimpeuse suisse a été secourue après avoir chuté sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente. Elle a été touchée à la tête vendredi matin par une pierre, qui a arraché son casque de protection.

La sportive a ensuite perdu pied et a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le vide, a rapporté l'agence de presse italienne Adnkronos. La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.

Accrochée aux cordes et consciente

Son partenaire de cordée, qui a été témoin de l'accident, a alerté les secours. Un hélicoptère de sauvetage en montagne s'est alors rendu sur les lieux de l'accident et a récupéré la femme blessée, qui était encore accrochée aux cordes et consciente.

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

La Suissesse a ensuite été transportée à l'hôpital Santa Chiara de Trente. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Une touriste grimpe sur une pyramide maya et se fait huer par la foule
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Trump a le cul entre deux braises
Entre l’ego trip habituel et la possibilité d’un réel exploit diplomatique avec son arbitrage d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le président américain a infecté le processus du Nobel de la Paix. Au point qu’il aurait tout intérêt à se voir refuser cette nomination pourtant si désirée.
Le match se jouera dans un mouchoir de poche. A peine le Nobel de la Paix décerné, vendredi à 11 heures, que Donald Trump s’envolera, selon ses vœux, pour le Moyen-Orient dans l’espoir de savourer l’accord sur un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. Sans oublier de célébrer «en personne» la libération des vingt otages toujours retenus dans l’enclave, estimée au 13 octobre.
L’article