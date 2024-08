Une présumée photo des années universitaires de JD Vance, le colistier de Donald Trump, a été exhumée des archives ce week-end. image: x/getty/watson

Cette photo du colistier de Trump affole la Toile

Après avoir été soupçonné de porter de l'eye-liner et d'entretenir des liens troubles avec les canapés, JD Vance doit désormais faire face à la résurgence d'une photo présumée de ses années universitaires, qui fait grassement rire le web depuis ce week-end.

Pas facile d'être JD Vance en août 2024. Sitôt apaisée la rumeur de son recours au mascara pour allonger ses cils, voilà le colistier de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre déjà confronté à une nouvelle polémique. A savoir une photo (non vérifiée) qui aurait été exhumée tout droit des archives.

On y distingue le sénateur conservateur de l'Ohio, alors encore étudiant, habillé en femme et affublé d'une perruque blonde.

Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet s'affole et que le phénomène prenne de l'ampleur, sous le hashtag #SofaLoren. Un mélange de référence à l'actrice italienne emblématique Sophia Loren, et aux fausses allégations selon lesquelles JD Vance aurait eu des relations sexuelles avec un canapé. Nous, on voit plutôt une parodie de mauvais goût de Britney Spears. Mais passons.

Comme à peu près pour toutes les casseroles que trimballe le sénateur républicain de 40 ans depuis qu'il s'est lancé dans la course à la vice-présidence, cette prétendue histoire de travestisme, si elle est avérée, serait plutôt ironique.

Rappelons que JD Vance a notamment présenté la «Loi sur la protection de l'innocence des enfants», qui vise à criminaliser les institutions médicales qui fournissent des soins de réaffirmation de genre aux mineurs. Il soutient également les mesures visant à limiter les discussions en classe sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

D'où vient cette image?

On doit la résurgence de cette photo, toujours en attente de vérification, à un certain Travis Whitfill. L'image a fait son chemin jusqu'à l'animateur du podcast Matt Bernstein, qui l'a repartagée sur X ce dimanche. «C'est une photo prise lors d'une conversation de groupe entre camarades de classe de Vance et par un ami d'un ami», a-t-il déclaré au Daily Beast. «Je crois qu'elle a été récupérée sur Facebook et a été prise lors d'une fête d'Halloween.»

Selon Travis Whitfill, cette photo a été prise par un camarade de classe de Yale en 2012, alors que JD Vance se trouvait encore à la faculté de droit de l'université.

En attendant d'en savoir plus sur la validité de cette image, un porte-parole du candidat républicain à la vice-présidence, contacté par le Daily Beast, n'a pas nié l'authenticité de la photo. Il s'est abstenu de faire d'autres commentaires. Au fond, il vaut peut-être mieux. (mbr)