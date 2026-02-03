en partie ensoleillé
Des chutes de neige massives font 30 morts au Japon

Snow piles up in Sapporo, Hokkaido, Japan, on Jan. 26, 2026, following heavy snowfall. Sapporo s snowfall exceeded the annual average, leading to disruptions in transportation services. PUBLICATIONxNO ...
Une puissante masse d'air froid a entraîné de fortes chutes de neige ces dernières semaines le long de la côte de la mer du Japon.Image: www.imago-images.de

Des chutes de neige massives font 30 morts au Japon

Le Japon fait face à des chutes de neige exceptionnelles depuis deux semaines. Avec des conséquences terribles selon les régions.
03.02.2026, 09:2203.02.2026, 09:22

Des chutes de neige d'une abondance exceptionnelle ont causé la mort de 30 personnes au Japon au cours des deux dernières semaines, ont annoncé mardi les autorités. Une femme de 91 ans s'est notamment retrouvée ensevelie devant son domicile sous trois mètres de neige.

Le gouvernement japonais a déployé des militaires pour aider les habitants du département d'Aomori, le plus touché, où jusqu'à 4,5 mètres de neige se sont accumulés au sol dans des zones isolées.

Voici ce que la météo nous réserve cette semaine en Romandie

La première ministre japonaise Sanae Takaichi a tenu mardi une réunion extraordinaire du gouvernement pour demander aux ministres de tout mettre en oeuvre pour protéger les vies humaines.

Ensevelie sous trois mètres de neige

Une puissante masse d'air froid a entraîné de fortes chutes de neige ces dernières semaines le long de la côte de la mer du Japon, certaines zones enregistrant plus du double des volumes habituels.

Depuis le 20 janvier et jusqu'à mardi, 30 personnes sont décédées en raison de ces intempéries, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes. Parmi elles figure Kina Jin, 91 ans, dont le corps a été retrouvé sous trois mètres de neige à son domicile d'Aomori, a indiqué un responsable de la police locale.

A person removes snow from a street in Aomori, northern Japan Thursday, Jan. 9, 2025. (Kyodo News via AP)
Chutes massives de neige à Aomori.Keystone

La police pense que la neige tombée de son toit l'a ensevelie. Elle est décédée par suffocation, a précisé ce responsable. Une pelle a été retrouvée à côté de son corps.

Services de déblaiement dépassés

Le gouverneur d'Aomori a déclaré lundi qu'il avait demandé à l'armée d'offrir son aide en cas de catastrophe, ainsi que pour venir en aide aux personnes âgées pour déneiger devant chez elles. Des murs de neige atteignant 183 cm recouvrent le sol de la capitale du département – également nommée Aomori -, a-t-il ajouté, soulignant que les agents chargés du déblaiement étaient dépassés.

Voici pourquoi les accidents d'avalanches se multiplient en Suisse

«Le risque d'accidents potentiellement mortels, par exemple dus à des chutes de neige depuis les toits ou à des effondrements de bâtiments, est imminent», a-t-il déclaré. (jzs/ats

