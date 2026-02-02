Dans les zones exposées, le foehn pourra atteindre cette semaine des vitesses pouvant atteindre les 140km/h. Image: KEYSTONE

Voici ce que la météo nous réserve cette semaine en Romandie

Une puissante tempête de foehn balaie les Alpes ce début de semaine, avec des rafales extrêmes en montagne. En Suisse romande, un temps changeant et instable est à prévoir avec des températures stables.

Cette nouvelle semaine débute de manière agitée: une dépression marquée au-dessus du sud de la France provoque une tempête de foehn dans les Alpes. De lundi soir à mardi en fin de journée, le foehn balaiera les vallées au nord des Alpes avec des rafales de 90 à 120km/h.

Dans les zones les plus exposées, les vents pourront même atteindre des vitesses allant jusqu’à 140 km/h. Cependant, exception faite des zones montagneuses exposées en Valais, la Suisse romande devrait être épargnée par ce volet météorologique agité.

Des vents d'une rare intensité dans les Alpes

Les régions les plus touchées seront la vallée de la Reuss uranaise, la vallée du Rhin et le Haslital. MétéoSuisse a émis pour plusieurs régions une alerte de mauvais temps de degré 3 sur 5.

La tempête ne se limite toutefois pas aux vallées alpines: en altitude également, un vent du sud extrêmement violent souffle, atteignant la force d’un ouragan sur les sommets. La combinaison d’un fort courant en altitude et des effets de foehn renforce encore les rafales.

MétéoSuisse place les Alpes en vigilance jaune «Danger limité», et la Suisse centrale, de même qu'une partie du canton de Saint-Gall, en vigilance orange «Danger marqué». Image: MétéoSuisse

Les stations de ski aussi pourraient en souffrir

Pour les amateurs de sports d’hiver, la situation n’est guère réjouissante. De nombreuses stations de ski doivent s’attendre à des interruptions temporaires de l’exploitation des remontées mécaniques et des télécabines pour des raisons de sécurité.

Le phénomène est déclenché par une zone de basse pression située au-dessus du golfe de Gascogne, qui s’étend du nord de l’Espagne le long de la côte atlantique française jusqu’en Bretagne. Cette dépression crée une différence de pression massive entre le sud et le nord des Alpes, et plus cette différence est élevée, plus les vents sont violents.

Une semaine au temps changeant

Pour ce qui est des prévisions en plaine en Suisse romande, MétéoSuisse prévoit, après un lundi bien ensoleillé sur la plupart des régions (malgré quelques nuages résiduels sur le Jura et un ciel plus fermé vers le Simplon), de faibles précipitations en soirée et durant la nuit sur l'ensemble de la région, à l’exception probable de la vallée du Rhône.

Un épisode de vent fort est possible en fin de nuit, notamment sur le bassin lémanique, avec un foehn se renforçant dans les vallées alpines.

Les prévisions à 8 jours de MétéoSuisse dépeignent un ciel mitigé tout au long de la semaine. Image: MétéoSuisse

Toujours d'après MétéoSuisse, mardi sera changeant, avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux parfois accompagnés de précipitations dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Les températures devraient osciller entre 2°C le matin et grimper à 7°C en après-midi.

La limite pluie-neige s’abaissera vers 1300m. Ce n'est qu'en soirée que la tempête de foehn commencera lentement à faiblir, pour s’achever définitivement mercredi matin. Une faible perturbation froide atteindra ensuite le versant nord des Alpes, apportant quelques précipitations et abaissant temporairement la limite des chutes de neige à environ 1200m, un scénario de transition typique après une situation de foehn marquée.

La tempête de foehn n'aura pas encore dit son dernier mot, et ne devrait se résorber définitivement que mercredi dans la matinée. Image: MétéoSuisse

Après la tempête, encore quelques perturbations

Mercredi, de nombreux bancs de brouillard seront présents le matin sur le Plateau. Ailleurs, le temps sera partiellement ensoleillé malgré des nuages parfois denses, surtout vers le Haut-Valais et le Simplon, où quelques flocons resteront possibles. On devrait atteindre les 7°C à Genève, 5°C à Neuchâtel et Fribourg et jusqu'à 9°C à Martigny et Sion.

Pour la suite de la semaine, MétéoSuisse anticipe un temps incertain et souvent nuageux, avec par moments quelques précipitations. Jeudi, le soleil devrait faire une apparition régulière et timide sur l'ensemble de la Suisse romande, sans toutefois que les températures ne changent réellement, avec vendredi un épisode pluvieux et nuageux sur tout le territoire, lequel ne devrait, lui non plus, pas perturber le mercure.

Il conviendra de ne pas oublier son parapluie vendredi. Image: MétéoSuisse

Une belle fin de semaine

Bonne nouvelle: le week-end devrait malgré tout se soustraire aux gouttes et offrir un temps nuageux souvent transpercé de rayons de soleil. Les températures devraient toujours être comprises en 3°C et 9°C en plaine dans toute la Suisse romande. Delémont devrait même décrocher les 10°C samedi.

La semaine prochaine devrait rester sous influence de l’ouest, avec un temps fréquemment perturbé et des températures proches des normales de saison. Lundi 9 février, MétéoSuisse prévoit une légère baisse des températures, de même qu'un ciel encombré et des chutes de neige à partir de 1000m.

Le week-end devrait être clément, avec toutefois une présence marquée de nuages. Image: MétéoSuisse

