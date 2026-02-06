faible pluie
International
Jeffrey Epstein

WEF, JO 2028: nouvelle salve de noms dans l'affaire Epstein

Nouvelle salve de noms dans l'affaire Epstein

Le directeur du WEF, le président des JO 2028, un producteur de cinéma: citées dans les documents, de nombreuses personnalités subissent l'onde de choc des dernières révélations.
06.02.2026, 06:5806.02.2026, 06:58

Des têtes couronnées, des dirigeants politiques, des milliardaires, mais aussi un inventeur à succès, un responsable sportif ou un ténor du barreau: les révélations de l'affaire Epstein font tanguer bien des carrières et des réputations à travers le monde.

Les «plus de trois millions de pages» de documents du dossier Epstein publiés le 30 janvier par le ministère américain de la justice ne contiennent pas d'élément nouveau pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires, avait d'emblée prévenu le numéro 2 du ministère, Todd Blanche.

De nouvelles personnalités éclaboussées par l'affaire Epstein

Mais bien que la simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités subissent l'onde de choc de ces révélations.

En voici quelques-unes:

Résumé
Le président du WEFL'inventeur de la SegwayLe président des JO 2028Le président d'un cabinet d'avocatsUn producteur de cinéma

Le président du WEF

Les organisateurs du Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR) ont annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête interne sur les liens de son patron, Borge Brende, avec Jeffrey Epstein, qu'il a côtoyé lors de trois dîners d'affaires en 2018 et 2019.

Borge Brende, President WEF, left, and Larry Fink, Co-Chair WEF, pictured a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Frida ...
Borge BrendeKeystone

Brende, ancien ministre norvégien des affaires étrangères âgé de 60 ans, assure l'avoir rencontré parmi d'autres diplomates et dirigeants économiques. «J'ignorais complétement le passé et les activités criminelles d'Epstein», a affirmé Brende, expliquant qu'il aurait autrement «décliné» ces invitations.

L'inventeur de la Segway

Dean Kamen, 74 ans, s'est mis en congé le 31 janvier du conseil d'administration de l'entreprise de robotique qu'il a créée, FIRST.

Dans les derniers documents publiés figurent des photographies sur lesquelles il apparaît en compagnie de Jeffrey Epstein et de sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison. Dans un courriel, il remercie également Jeffrey Epstein pour son séjour en 2013 sur l'île privée du défunt financier, qu'il qualifie d'«endroit magique».

This undated photo released by Democrats on the House Oversight Committee shows Dean Kamen, left, Jeffrey Epstein, center, and Richard Branson. (House Oversight Committee via AP) Trump Epstein Congres ...
Dean Kamen, Jeffrey Epstein et Richard BransonKeystone

Le président des JO 2028

Visé par des appels à la démission après la publication de courriels dans lesquels il flirte avec Ghislaine Maxwell, Casey Wasserman, 51 ans, président du comité d'organisation des JO de 2028 à Los Angeles a exprimé ses regrets pour cette correspondance. Le comité olympique américain (USOPC) lui a réaffirmé jeudi sa confiance.

«Je regrette profondément ma correspondance avec Ghislaine Maxwell, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, bien avant que ses crimes horribles ne soient révélés au grand jour», a-t-il déclaré, assurant n'avoir «jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec Jeffrey Epstein».

FILE - Casey Wasserman, LA28 chairperson and president, takes questions from the media during a news conference in Los Angeles, Thursday, June 5, 2025. (AP Photo/Damian Dovarganes, File) Casey Wasserm ...
Casey WassermanKeystone

Le président d'un cabinet d'avocats

Brad Karp, 66 ans, président du prestigieux cabinet d'avocats américain Paul Weiss, a démissionné mercredi après 18 ans à ce poste. Dans des courriers électroniques, il remercie Jeffrey Epstein de l'avoir invité à un dîner à sa résidence à Manhattan en 2015. «C'est une soirée que je n'oublierai jamais», écrit-il.

Dans un autre message, il lui demande s'il peut l'aider à obtenir un rôle pour son fils dans un film de Woody Allen.

June 13, 2024, New York, New York, USA: Brad Karp attends the 2024 Paley Honors at Cipriani 42nd Street in New York, June 13, 2024. New York USA - ZUMAp281 20240613_zea_p281_198 Copyright: xPhotoxImag ...
Brad KarpImage: www.imago-images.de

Un producteur de cinéma

Plusieurs courriels suggèrent que Jeffrey Epstein a mis en relation Steve Tisch, 76 ans, producteur de Forrest Gump et propriétaire des Giants de New York, équipe de football américain, avec plusieurs femmes. Dans l'un de ces messages, le criminel sexuel évoque une femme «russe, qui dit rarement la vérité, mais qui est amusante».

FILE - New York Giants co-owner Steve Tisch arrives for NFL owners meetings, in New York, Wednesday, Oct. 22, 2025. (AP Photo/Richard Drew, File) Giants Tisch Epstein
Steve TischKeystone

Le patron de la Ligue nationale de football américain (NFL), Roger Goodell, a annoncé que la NFL «examinerait l'ensemble des faits» avant de prendre une éventuelle sanction. (jzs/ats)

