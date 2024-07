Joe Biden commet une énorme bourde mais s'accroche

Le dirigeant démocrate, dont l'acuité mentale et la résistance physique font l'objet de vifs débats, a seulement reconnu qu'il fallait qu'il «se ménage un peu plus». «J'ai eu trois examens neurologiques intenses et conséquents» menés par un neurologue, le dernier «en février», a-t-il spécifié. «Ils disent que je suis en bonne forme». (mbr avec ats)

Joe Biden écrasé, Donald Trump tout-puissant: on vous résume le débat

Des mauvais sondages que Joe Biden continue de balayer d'un revers de main, répétant qu'il est «le plus qualifié» pour l'emporter en novembre. «Il y a d'autres gens qui pourraient aussi battre Trump, mais c'est terriblement difficile de partir de zéro», a-t-il lancé, à quatre mois du scrutin présidentiel. «Je suis déterminé à être candidat, mais je pense qu'il est important d'apaiser les peurs» , a-t-il reconnu, en promettant de faire campagne activement.

Dans un sondage Ipsos diffusé jeudi par le Washington Post et ABC, 67% des personnes interrogées estiment que le président américain devrait retirer sa candidature. Parmi les seuls électeurs démocrates, c'est aussi l'opinion majoritaire, à 56%.

Selon le New York Times, l'équipe de campagne de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris a commencé à mener discrètement des sondages sur les chances de la vice-présidente, âgée de 59 ans, face à Donald Trump.La chaîne CBS affirme elle que de nombreux parlementaires démocrates sont déjà prêts à demander publiquement un retrait, comme la dizaine d'élus qui l'ont déjà fait.

Malgré une relative bonne performance générale, la candidature du démocrate à un second mandat reste précaire. Sitôt son échange d'une heure avec les journalistes terminée, deux démocrates supplémentaires lui ont demandé de céder la place.

Cette fois, Joe Biden ne s'est pas repris. Toutefois, lapsus exceptés, le président de 81 ans n'a pas perdu pied lors de cette conférence très attendue. Bien qu'il se soit interrompu pour toussoter et bafouiller à plusieurs reprises, il a démontré sa maîtrise de dossiers internationaux, sans notes ni prompteur. En clair, rien de comparable avec son débat calamiteux du 27 juin face à son rival républicain, Donald Trump.

Un lapsus bientôt suivi, quelques heures plus tard, d'une seconde gaffe, tout aussi embarrassante. Lors d'une conférence de presse très attendue, après avoir répété qu'il reste le candidat «le plus qualifié» pour la présidentielle de novembre, il s'est emmêlé les pinceaux en évoquant le «vice-président Trump» au lieu de sa colistière, Kamala Harris.

C'était peut-être le seul lapsus à ne pas commettre, mais Joe Biden l'a fait. Aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'OTAN à Washington, il a réalisé sa méprise et s'est rapproché du micro pour rectifier le tir: «Il va battre le président Poutine. Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine.»

«Et maintenant je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine»

Alors que la pression s'intensifie sur le président américain de 81 ans pour qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche, Joe Biden a bataillé de plus belle jeudi lors d'une longue conférence de presse. Si sa prestation a été plutôt maîtrisée, elle a été obscurcie par des lapsus spectaculaires.

La prestation de Joe Biden a été plutôt maîtrisée jeudi, bien qu'obscurcie par des lapsus spectaculaires sur Volodymyr Zelensky et Kamala Harris.

La prestation de Joe Biden a été plutôt maîtrisée jeudi, bien qu'obscurcie par des lapsus spectaculaires sur Volodymyr Zelensky et Kamala Harris. getty/watson

