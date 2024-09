Les conspirationnistes pensent savoir pourquoi Harris a gagné

Selon les théoriciens du complot de l'alt-right, la bonne performance de la démocrate lors du débat sur ABC News ne s'explique ni par ses qualités d'oratrice ni par sa méticuleuse préparation... mais par ses boucles d'oreilles.

Plus de «International»

Ce qui est chouette avec l'élection présidentielle américaine, c'est qu'elle n'a rien à envier au pitch d'un bon film d'espionnage. Prenez la dernière théorie en date des conspirationnistes pro-Trump, par exemple. Un joyeux mélange entre 911 Unité Spéciale et Atomic Blonde. Pour cajoler l'ego blessé de Donald Trump face à une Kamala Harris aussi agressive qu'efficace, ses partisans ont dégoté une explication: la démocrate aurait triché, grâce à des écouteurs «secrets» cachés dans ses boucles d'oreilles, permettant à ses équipes de lui fournir des informations et des arguments en temps réel.

Selon les théoriciens du complot, la recette de son succès est à chercher du côté des accessoires de la candidate à la Maison-Blanche. Keystone

Cette théorie farfelue a émergé sur les réseaux sociaux avant même que la joute télévisée entre l'ancien président et l'actuelle vice-présidente ne touche à sa fin. «Il semble que Kamala Harris ait été coachée en utilisant des écouteurs intégrés dans ses boucles d’oreilles», s'est insurgé sur X un compte de désinformation pro-Trump, qui compte plus d’un demi-million d’abonnés.

Comme pour tout complot tiré par les cheveux, il n'en fallait pas plus pour que cette supposition soit largement relayée sur les internets, notamment par une poignée de comptes très suivis - parmi lesquels l'ancien joueur de la NFL, Antonio Brown. «Le vice-président a triché avec des écouteurs à boucles d’oreilles? Pas étonnant», a-t-il allégué à ses 2,1 millions d’abonnés, sur X.

Tout comme Laura Loomer, candidate malheureuse au Congrès de Floride et acolyte de Donald Trump, qui était du voyage pour le débat de mardi soir à Philadelphie.

Pour étayer leur accusation, les détracteurs de Kamala Harris auraient même trouvé ledit modèle d'écouteurs. L'an dernier, l'entreprise de financement participatif Kickstarter avait mis en vente ses «boucles d’oreilles audio Nova H1» dans le cadre d'une campagne pour une marque allemande, Icebach Sound Solutions.

image: Kickstarter

«Ces boucles d’oreilles sont entièrement équipées de la dernière technologie intégrée dans de véritables perles pour vous offrir de la musique, des appels téléphoniques et des assistants numériques tout au long de la journée», indique son concepteur sur sa page internet.

«Cette technologie est si bien camouflée que lorsque vous l'utiliserez, personne autour de vous ne réalisera qu'il s'agit d'un casque» Kickstarter, au sujet de ses Nova H1.

Si les Nova H1 sont bel et bien dotées de véritables perles qui dissimulent une paire d'enceintes sans fil, il est quasi certain qu'elles ne correspondent pas à celles que portaient Kamala Harris le 10 septembre, conclut le média spécialisé The Verge après comparaison.

Une hypothèse appuyée par la journaliste de mode Susan Kelley, propriétaire du blog What Kamala Wore, qui affirme que la vice-président arborait ce soir-là une paire de boucles d'oreilles de la prestigieuse marque de joaillerie Tiffany & Co., les «South Sea Pearl», qu'elle a déjà portée à plusieurs reprises par le passé. Une information confirmée par un représentant de la candidate ce mercredi au Daily Beast.

Il faudra certainement beaucoup plus pour convaincre les adeptes de Donald Trump. Mais bon. On me souffle dans l'oreillette qu'une énième théorie bizzaroïde est déjà en cours d'élaboration dans les profondeurs du web... Euh! Ah, zut. Démasquée.