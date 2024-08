Voici le colistier «sans prétention» de Kamala Harris

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz est le choix final de Kamala Harris comme vice-président en cas de victoire à l'élection générale de novembre. Keystone

Selon des sources à l'Associated Press, la candidate à la Maison-Blanche se serait choisi Tim Walz, gouverneur du Minnesota de 60 ans, comme colistier dans la course présidentielle. Un choix surprenant, mais logique.

Un jour après avoir officiellement obtenu la nomination démocrate, à la suite d'un vote par appel nominal virtuel des délégués du parti, Kamala Harris a fait son choix: ce sera Tim Walz, gouverneur du Minnesota, 60 ans.

Si la vice-présidente n'a encore rien confirmé elle-même, plusieurs sources concordantes ont divulgué son choix dans la presse américaine. Selon CNN, Kamala Harris a passé des appels de courtoisie aux autres finalistes qui avaient fait campagne et auditionné pour le poste. Mais l'ex-représentant se trouvait «définitivement» en tête de liste.

Une surprise

Ancien professeur de lycée et entraîneur de football «sans prétention», dixit le Daily Beast, Tim Walz est un outsider et une surprise dans cette course à la vice-présidence démocrate. Un choix logique. Avec ses origines rurales, il pourrait contribuer à apporter le soutien des Etats-clés du Midwest, le Wisconsin et le Michigan, dont Kamala Harris a désespérément besoin pour gagner.

Considéré comme un démocrate modéré, Tim Walz s'est enrôlé dans la Garde nationale à 17 ans, a servi dans l'année pendant plus de vingt ans et effectué six mandats à la Chambre des représentants, avant d'être élu gouverneur de son Etat en 2018.

Plus récemment, Tim Walz s'est attiré les faveurs des démocrates hors de son Etat grâce à des interviews télévisées piquantes dans lesquelles il s'en prend directement à Trump et à son colistier, JD Vance, en les qualifiant de weird («bizarre»). Le terme est devenu viral.

