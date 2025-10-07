Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

bien ensoleillé10°
Karin Keller-Sutter

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s&#039;est exprimée jeudi à son arrivée au sommet européen à Copenhague (archives).
La présidente de la Confédération veut de l'ordre. Il est venu le temps «de mettre fin à la violence», selon la cheffe d'Etat.
07.10.2025, 09:1607.10.2025, 09:16

A l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a appelé à la paix. «Il est grand temps de mettre fin à la violence», a-t-elle écrit mardi sur la plateforme X.

Deux ans après les attentats terroristes du Hamas contre Israël, «nos pensées vont à tous ceux qui souffrent», a écrit Karin Keller-Sutter. Elle a appelé le Hamas à libérer les otages israéliens.

A l'ONU, Keller-Sutter lance une mise en garde

La Saint-Galloise en appelle à l'apaisement des tensions:

«Le désespoir et l'immense douleur doivent cesser»

La paix est la seule voie possible.

Il y a deux ans, le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas palestinien, en collaboration avec d'autres groupes islamistes, ont perpétré le pire massacre de l'histoire d'Israël. Environ 1200 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été enlevées dans la bande de Gaza. Israël a réagi par une offensive militaire qui a tué plus de 67 160 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Des chiffres que l'ONU juge fiables.

Les familles des victimes se recueillent sur le site du festival Nova

À l'occasion de cet anniversaire, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a également appelé à mettre fin à la guerre à Gaza.

A New York, elle a exigé:

«Mettez fin dès maintenant aux hostilités à Gaza, en Israël et dans la région»

La dernière proposition du président américain Donald Trump offre une chance qui doit être saisie pour mettre fin à ce conflit. «Après deux années de traumatisme, nous devons choisir l'espoir.

António Guterres explique:

«Après deux années de traumatisme, nous devons choisir l'espoir. Maintenant»

Récemment, un certain espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza a vu le jour. Après le début des pourparlers à Charm el-Cheikh, en Egypte, le président américain Donald Trump s'est montré confiant quant à la mise en œuvre prochaine de son plan de paix. Les pourparlers, qui pourraient durer plusieurs jours, doivent se poursuivre mardi. Aucun détail sur leur contenu n'a été communiqué pour l'instant. (ats/svp)

