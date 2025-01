Le débris métallique aurait un diamètre d'environ deux mètres et demi et pèserait 500 kilos. Image: X

Un mystérieux anneau spatial d'une demi-tonne s'écrase sur Terre

Le rarissime incident s'est déroulé au Kenya, sans faire de blessé. L'objet, d'un diamètre d'environ deux mètres, est en cours d'analyse.

Steve Haak / t-online

Dans le village kényan de Mukuku, dans le sud du pays, c'est l'émoi: un anneau métallique d'une demi-tonne, visiblement d'origine spatiale, s'est écrasé lundi. Il s'agirait d'un composant de fusée spatiale, a annoncé l'agence spatiale kényane KSA.

Le débris métallique aurait un diamètre d'environ deux mètres et demi et pèserait 500 kilogrammes. Il a été récupéré et est en cours d'analyse. «Les analyses préliminaires indiquent que l'objet tombé est un anneau de séparation d'un lanceur», a déclaré l'agence.



Danger des débris spatiaux

L'objet était censé se consumer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre ou encore tomber dans des zones inhabitées. «Il s'agit d'un cas isolé», a souligné l'agence spatiale.

Cette affaire rappelle le danger lié à la chute de débris spatiaux. En mars dernier, un bloc de métal venu de l'espace a éventré une maison aux Etats-Unis. Il s'agissait d'un élément d'un paquet de batteries de la station spatiale internationale, avait indiqué la Nasa.

Risque inférieur à 1 sur 100 milliards

Une palette de batteries usagées de l'ISS avait également survolé l'Allemagne. Plusieurs organisations, dont le ministère fédéral de l'économie et le Centre aérospatial allemand (DLR), avaient alors informé de l'existence de ce paquet de batteries et évoqué un faible risque pour la population.

Comme l'a fait savoir l'Agence spatiale européenne (ESA), la chute de débris spatiaux n'a pour l'heure jamais provoqué de décès. Le risque d'être touché par un tel objet est inférieur à 1 sur 100 milliards.

Comme la majeure partie de la Terre est recouverte d'océans, la plupart des objets spatiaux finissent également dans l'eau, relève le DLR sur son site.