Philippe Claudel, ici en 2005. Keystone

Le président du Goncourt va publier une dystopie qui critique Trump



L'écrivain Philippe Claudel, également président du jury Goncourt, va publier une dystopie sur Donald Trump. Le livre est prévu le 14 mai.

Le romancier Philippe Claudel, président du jury du plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt, va publier une «dystopie grinçante» qui critique entre autres Donald Trump, a annoncé lundi son éditeur.

Wanted doit paraître le 14 mai aux éditions Stock, avec une couverture où les photos du président américain, mais également de son conseiller Elon Musk et du président russe Vladimir Poutine, apparaissent comme celles des hors-la-loi de l'époque du Far West.

«Certaines affirmations et certaines exigences de Trump ou de ses sbires auraient fait hier encore éclater de rire la planète entière mais, aujourd'hui, on les considère, on en parle, on les analyse», indique la maison d'édition dans sa présentation de l'ouvrage envoyée à la presse.

Wanted est qualifié de «fable burlesque» et de «dystopie grinçante» qui veut «amuser le lecteur en poussant le curseur de l'absurde encore plus loin».Philippe Claudel, 63 ans, prix Renaudot 2003 et prix Goncourt des lycéens 2007, a été élu à la tête de l'Académie Goncourt en mai 2024.