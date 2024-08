Une épave pourrait provoquer un «tsunami de feu» à Londres

Le SS Richard Montgomery a coulé avec des explosifs à bord et son épave repose depuis 1944 dans la Tamise à Londres. Image: gouvernement britannique

Une «épave apocalyptique» risque de provoquer un tsunami de feu à Londres

L'épave d'un navire pourrait provoquer un tsunami dans la Tamise. En cause? Les 1400 tonnes d'explosifs bloquées dans les décombres pourraient exploser sous l'effondrement du bateau. Les experts tirent la sonnette d'alarme.

Lucas Maier / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le 20 août 1944, le SS Richard Montgomery a coulé dans la Tamise, à Londres, avec environ 1400 tonnes d'explosifs à bord. Alors qu'il gît toujours au fond du fleuve londonien, les experts tirent la sonnette d'alarme et demandent au Royaume-Uni d'agir, rapportait le Daily Mail la semaine passée. Si les explosifs peuvent encore être récupérés sans grand danger, l'opération pourrait devenir plus difficile et plus coûteuse si l'épave continue à se désintégrer. De plus, toujours selon les experts en question, l'effondrement de l'épave pourrait entraîner une explosion.

Dès 1970, le Royal Military College of Science a constaté qu'une explosion de l'ensemble des explosifs entraînerait «une colonne d'eau et de débris de 3000 mètres de haut et un tsunami de cinq mètres de haut», comme l'écrivait le Parlement britannique dans un document de débat datant de 2019.

L'«épave de fin du monde»

La ville voisine de Sheerness, qui compte près de 15 000 habitants, serait inondée. En raison de la dangerosité de la cargaison, il serait également possible que le tsunami contienne du phosphore enflammé. Le phosphore s'échappe toujours de cette «épave apocalyptique», remonte à la surface de l'eau et s'enflamme, cela se produit au moins 40 fois par an, précise la lettre.

Le tsunami de feu toucherait également l'Isle of Grain (en français, l'île du grain). David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l'University College London (UCL), lance un avertissement dans le Daily Mail.

«Un cinquième du gaz liquide britannique passe par l'île de Grain»

David Alexander est l'auteur d'une étude sur le danger que représente l'épave du SS Richard Montgomery. Le professeur appelle depuis des années déjà à retirer les explosifs avant qu'il ne soit trop tard. L'épave pourrait aussi être utilisée pour des attentats terroristes, avertit le scientifique dans le journal.

La fissure de l'épave s'élargit

Les mâts de l'épave dépassent également encore de l'eaude la Tamise. Pour éviter qu'ils ne se détachent et ne provoquent une explosion, ils doivent être retirés. Mais pour David Alexander, cela ne résout pas le problème. A ses yeux, le plus grand danger réside dans le trafic maritime à proximité.

«La zone d'exclusion est située à 200 mètres d'une importante voie de navigation empruntée par de grands porte-conteneurs et, pire encore, par des navires transportant du gaz naturel liquéfié.» David Alexander, au Daily Mail

Dans le rapport annuel sur l'état de l'épave, il est dit qu'une fissure le long de la cale ne cesse de s'agrandir. Selon le gouvernement, elle a augmenté de 37 centimètres en longueur et de 5 centimètres en largeur en un an. Le rapport conclut que la partie avant du navire menace de se briser en deux.

Les experts mettent en garde contre le fait que les explosifs pourraient se répandre sur le fond marin si l'épave continue de sombrer. Entre-temps, le ministère des Transports n'a cessé de souligner qu'une détérioration de l'état du SS Richard Montgomery n'entraînerait pas un danger plus élevé et que l'épave était sous surveillance permanente.

«Le risque d'une explosion majeure est considéré comme faible» Le ministère des Transports

Les explosifs de la Seconde Guerre mondiale représentent un danger considérable

Les vestiges des deux guerres mondiales représentent un danger considérable dans les océans du monde entier. Rien que dans la mer du Nord allemande, 115 personnes ont perdu la vie entre 1945 et 2008 à cause de vieilles munitions et d'explosifs.

Dans la mer Baltique et la mer du Nord, plus de 1,5 million de tonnes de munitions et d'explosifs gisent au fond de la mer, comme l'écrit le «Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel». Les débris nucléaires sont également un problème dans les mers. Dans la mer de Kara, au large de la Russie, on trouve par exemple un grand nombre de barres de combustible nucléaire irradié, des bateaux contenant des matériaux radioactifs et des sous-marins nucléaires coulés.

Le SS Richard Montgomery a été construit aux Etats-Unis pour compenser les pertes subies par les Alliés pendant la guerre sous-marine de la Seconde Guerre mondiale. A l'origine, le cargo transportait environ 7000 tonnes d'explosifs, dont environ 5600 tonnes avaient déjà été sécurisées.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)