La proximité de la nature n'est qu'une des raisons pour lesquelles la BBC fait l'éloge de la Suisse. Image: KEYSTONE

«L'un des meilleurs endroits au monde»: pourquoi la BBC adore la Suisse

Pour la prestigieuse BBC, la Suisse est parfaite. La preuve en cinq point, que le média britannique estime être ce qui fait de notre pays l'un des meilleurs.

Dans la liste des pays les plus heureux, les plus prospères ou les plus innovants, la Suisse ne figure que très rarement en tête. Elle est souvent supplantée par les pays scandinaves. Mais elle termine quand même régulièrement dans le haut du classement, et cela n'a pas échappé à la BBC qui estime que «la Suisse s'est discrètement profilée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour vivre». Rien que ça!

Le média fait particulièrement l'éloge de trois villes: Zurich, Genève et Lausanne. Selon lui, la Suisse aurait développé une manière positive de trouver des compromis grâce à l'influence constante de ses voisins, généralement plus grands, et grâce à un mélange de langues et de cultures différentes. Et bien sûr, le système politique jouerait également un rôle.

Mais la BBC donne également d'autres raisons plus concrètes qui expliqueraient entre autres la perfection de notre cher petit pays.

L'éducation

Sur ce point, le média a interrogé une Britannique vivant en Suisse. Ses enfants fréquentaient une école privée en Grande-Bretagne, mais cela ne serait pas nécessaire en Suisse. Car même à l'école publique, tous les enfants parlent au moins deux langues, certains même quatre.

«Public schools are excellent» «Les écoles publiques sont excellentes» La BBC

Les écoles suisses ne mettent en outre pas l'accent sur l'apprentissage académique, mais préparent plutôt les élèves «à la vie», estime la BBC.

Dans les écoles suisses, on apprend aussi des choses pratiques. Image: keystone

La sécurité

La Suisse serait par ailleurs tellement sûre que l'on peut sans crainte envoyer ses enfants jouer en bas de chez soi. A la campagne, les gens ne ferment pas la porte à clé en partant. Bien sûr, la criminalité existe, mais en comparaison avec d'autres pays, le taux y est extrêmement bas.

«People leave their doors unlocked» «Les gens laissent leur porte ouverte» la bbc

De plus, tout se passe très «lentement» en Suisse: «Quand tu arrives, tu recules ta montre de 60 ans et tu appuies sur la touche “ralenti” de la télécommande», explique l'Australienne Barbara Collins, qui vit désormais à Küsnacht (ZH).

Jouer au football dans la rue? Pas de problème en Suisse. Image: KEYSTONE

La proximité avec la nature

Autre atout majeur des villes suisses: la nature commence quasiment aux portes de la cité. A en croire le service public britannique, les forêts pousseraient ainsi en plein centre, et les rivières ne seraient pas détournées autour des agglomérations puisqu'elles couleraient directement à travers.

«I always have my swimsuit with me» «J'ai toujours mon maillot de bain avec moi» la bbc

Ces rivières seraient si propres que les gens ne se rendraient pas au travail en voiture, mais se laisseraient flotter sur des bouées ou d'autres embarcations.

Se rendre au travail par le fleuve: c'est possible dans de nombreuses villes suisses. Image: keystone

Le SwissPass

La Suisse ne serait pas vraiment la Suisse sans la ponctualité des transports publics. Il est intéressant de noter que la BBC loue tout particulièrement le SwissPass, et ses multiples fonctions. Elle ne s'attarde en revanche pas sur son prix.

«Switzerland offers easy access to the rest of Europe» «La Suisse offre un accès facilité au reste de l'Europe» la bbc

Le SwissPass, un billet pour le monde entier. Image: KEYSTONE

(Adaptation française: Valentine Zenker)