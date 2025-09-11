en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Le manque d'enquêteurs chez Fedpol profite à la mafia en Suisse

Le manque d’enquêteurs «compromet la sécurité intérieure de la Suisse».
Besoin urgent de renforts: Eva Wildi-Cortes, directrice de l'Office fédéral de la police (Fedpol) cherche une solution.Image: PETER SCHNEIDER / Keystone

La mafia profite des failles de la Confédération

La Contrôle fédéral des finances confirme que Fedpol a besoin de plus d’enquêteurs pour lutter contre la mafia. Mais où trouver ce personnel, et combien cela peut-il coûter?
11.09.2025, 12:0311.09.2025, 12:15
Henry Habegger / ch media
Plus de «Suisse»

La «dotation en personnel pour les enquêtes de la police criminelle fédérale» n’est pas suffisante, certains dossiers «sont retardés, voire jamais ouverts». Cela «compromet la sécurité intérieure de la Suisse». C’est ce qu’écrit le Contrôle fédéral des finances dans un nouveau rapport. Le Conseil fédéral lui a demandé d’évaluer les ressources de l’Office fédéral de la police (Fedpol).

Le Contrôle fédéral des finances arrive aux mêmes conclusions que Fedpol, que le Ministère public de la Confédération (MPC) et son autorité de surveillance AB-BA. Le procureur général Stefan Blättler dénonce depuis des années le manque d’enquêteurs au sein de Fedpol, l’obligeant à mettre de côté des procédures contre la mafia.

Des solutions qui ne plaisent à personne

Pour autant, la CDF ne veut pas accorder davantage de postes à Fedpol, qui compte environ 1000 collaborateurs. Certes, elle soutient «un renforcement progressif des divisions d’enquête de la police criminelle fédérale», aujourd’hui dotées de 390 postes. Elle reconnaît aussi à Fedpol un travail de qualité malgré une surcharge chronique.

Ces deux polices cantonales refusent d'obéir à Fedpol

Mais, selon elle, ce renfort doit se faire «autant que possible grâce aux économies et optimisations relevées dans le rapport», sans budget supplémentaire. Or, peu de mesures concrètes et rapides figurent dans ses propositions. La CDF suggère par exemple à Fedpol de «clarifier ses missions et de développer son personnel de manière plus ciblée».

De quoi laisser nombre d’observateurs perplexes, comme on le confie à Berne:

«On n’est pas beaucoup plus avancés qu’avant»

Si Fedpol, dirigé depuis peu par Eva Wildi, approuve globalement ces recommandations, le procureur général Stefan Blättler se montre plus critique. Pour la CDF, le problème réside dans le fait que le MPC a engagé davantage de procureurs, sans que Fedpol ne suive au niveau des enquêteurs. Stefan Blättler, cité dans le rapport, rétorque: si d’autres autorités «ne sont pas prêtes ou capables de se battre pour les ressources nécessaires», il ne va «pas rester les bras croisés».

Une nouvelle culture d'entreprise pour Fedpol

Autre point notable: Fedpol se distancie de son ancienne direction. «Les critiques sur une culture hiérarchique trop stricte sont prises au sérieux», écrit l’office en réponse au rapport, avant de poursuivre:

«La nouvelle directrice Eva Wildi attache une grande importance à l’amélioration et au développement de la culture de direction, à la promotion de l’autonomie, à la simplification des processus et à la réduction de la bureaucratie.»

Les premières mesures seraient déjà lancées.

L’avenir des postes à Fedpol se jouera rapidement: la semaine prochaine, le Conseil national doit se prononcer sur une motion de sa commission de la sécurité. Celle-ci demande une «augmentation stratégique des effectifs» à Fedpol. L’UDC s’y oppose.

Plus d'articles sur la mafia
Le clan mafieux 'Ndrangheta visé par une vaste opération policière
Le clan mafieux 'Ndrangheta visé par une vaste opération policière
Comment la mafia italienne tire profit de la pandémie
Comment la mafia italienne tire profit de la pandémie
de Alberto Silini
«Toutes les organisations mafieuses italiennes sont présentes en Suisse»
«Toutes les organisations mafieuses italiennes sont présentes en Suisse»
Comment la Suisse va empoigner les crimes de la mafia
Comment la Suisse va empoigner les crimes de la mafia
Thèmes
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Chasse aux criminels: Fedpol introduit la reconnaissance faciale
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
Ils ont fait capoter «No Billag» et préparent un nouveau combat
Laura Zimmermann signe son retour en politique. L’ancienne coprésidente d’Opération Libero veut mener une campagne aussi percutante contre la nouvelle initiative de l'UDC que celle contre «No Billag» en 2018. L'enjeu de la votation prochaine est similaire, l'issue moins certaine.
En 2018, une affiche marquait les esprits: une charge explosive reliée à une colonne portant l’inscription «Médias». Le slogan clamait: «Non à l’attentat contre la démocratie».
L’article