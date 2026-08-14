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Une grenade se déclenche avec la chaleur dans les Vosges

Members of a French Civil Security Deminage unit during an operation in Propriano South Corsica France on February 13, 2026. (Photo by Grichka BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas via AFP)
Image d'illustrationImage: Hans Lucas

Une grenade se déclenche: la chaleur a eu un effet inattendu en France

Un engin militaire datant de la Deuxième Guerre mondiale s'est amorcé sous l'effet de la chaleur dans un étang des Vosges. Les démineurs sont intervenus.
14.08.2026, 14:0914.08.2026, 14:09

Un étang vosgien asséché par les vagues de chaleur successives de l'été a révélé une grenade au phosphore de la Deuxième Guerre mondiale. L'engin a été amorcée par la chaleur, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.

Les pompiers sont intervenus mardi peu après 16h00 sur la commune de Ramonchamp, dans les Vosges, tout près de la frontière avec l'Alsace, après la découverte d'un «objet métallique cylindrique» qui dégageait «une fumée blanche et irritante», a indiqué la gendarmerie à l'AFP, confirmant une information du journal Vosges Matin.

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L'engin est une grenade au phosphore type M15 immergée dans un étang et qui s'est retrouvée à l'air libre en raison de la sécheresse et de la baisse du niveau de l'étang. A leur arrivée, les pompiers ont aperçu «quelques petites flammes» en sortir. «La chaleur aurait amorcé l'obus».

Trois interventions similaires

Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place et les démineurs sont intervenus pour détruire l'obus dans une carrière de la commune. Il n'y a eu «ni incident, ni blessé», selon la gendarmerie.

Les conditions météorologiques provoquent l'assèchement progressif des cours d'eau, des lacs et des étangs des Vosges. Entre le 10 et le 13 août, les autorités ont ainsi enregistré trois interventions pour la découverte d'engins militaires sortant de plans d'eau. La gendarmerie rappelle qu'en cas de découvertes de ce type, il ne faut «pas toucher l'objet» et prévenir la mairie ou la gendarmerie.

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Jeudi, des baigneurs avaient découvert une grenade à main dans la Limmat, dans la piscine fluviale de l'Unterer Letten, en ville de Zurich. L'objet – une grenade active provenant de l'ex-Yougoslavie – a été mis au jour par la baisse des eaux. Personne n'a été blessé. (jzs/ats/afp)

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