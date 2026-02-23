ciel couvert
El Mencho, le mystérieux parrain qui a fait trembler le Mexique

epa12770449 An aerial photograph shows plumes of smoke rising after violent reactions to the killing of Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as El Mencho, leader of the Jalisco New Generation Carte ...
Un camion en feu à Puerto Vallarta après la mort d'«El Mencho».Image: EPA EFE

Qui était «El Mencho», le dernier parrain tué au Mexique

Nemesio «El Mencho» Oseguera a été tué dimanche lors d'une opération militaire. Ce baron de la drogue, dont les images sont rares, était à la tête du plus puissant cartel du Mexique et à l'origine de nombreux massacre. Portrait.
23.02.2026, 10:1723.02.2026, 10:17
Sofia MISELEM, Mexico/afp

Fondateur du redoutable cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera en a fait le plus puissant du Mexique par un usage débridé de la violence, n'hésitant à pas défier ouvertement le gouvernement. Tué dimanche à l'âge de 59 ans lors d'une opération de l'armée, il était considéré comme le dernier des grands parrains du pays depuis l'arrestation et l'incarcération aux Etats-Unis des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquin «El Chapo» Guzman et Ismael «Mayo»"Zambada.

Washington avait mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête. Le criminel, «violent de nature» selon le spécialiste du narcotrafic José Reveles, s'en prenait de front aux autorités, quand d'autres organisations similaires restaient sur la défensive. Le 20 juin 2020, il avait lancé une attaque sans précédent contre l'actuel secrétaire fédéral à la Sécurité publique, Omar García Harfuch, alors chef de la police de la capitale, blessant celui-ci. Trois personnes avaient trouvé la mort, dont deux gardes du corps.

Secretary of Security and Citizen Protection, Omar Garcia Harfuch speaks during the presentation of the Plan Michoacan for Peace and Justice at the National Palace. on November 9, 2025, in Mexico City ...
Omar García HarfuchImage: www.imago-images.de

Cinq ans plus tôt, son cartel avait déjà tiré sur la toute nouvelle Gendarmerie nationale du Jalisco, puis tendu un guet-apens à un convoi de policiers de cet Etat de l'ouest mexicain. Ses narcos avaient alors abattu un hélicoptère militaire au lance-roquettes et provoqué barrages et incendies. Des dizaines de personnes avaient trouvé la mort, dont 20 policiers et neuf militaires.

Il avait été expulsé des Etats-Unis

Même s'il était apparu en 2025 lors de deux concerts de «narcocorridos», des groupes chantant la gloire des trafiquants, El Mencho «faisait très attention à ne pas s'exposer publiquement, on sait peu de choses sur sa vie», observe Reveles.

Les images de lui sont rares. Sur l'avis de recherche du département d'Etat américain, il apparaît le visage anguleux, les cheveux impeccablement peignés et une fine moustache, tandis que sur une fiche de l'agence antidrogue américaine (DEA) de 1989, on le voit avec les cheveux frisés et des traits plus grossiers.

Mandat d&#039;arrêt pour El Mencho
L'avis de recherche de la DEAImage: DR

Né en 1966 dans une famille pauvre du Michoacan où les cultures illégales de cannabis étaient légions, il immigre jeune aux Etats-Unis, où il est condamné dans les années 1980 pour trafic d'héroïne. Il est expulsé du pays après avoir purgé sa peine.

De retour au Michoacan, il rejoint le cartel del Milenio, dont il est éjecté à la suite de luttes internes. «El Mencho» quitte alors son Etat natal pour le Jalisco voisin, où il fonde en 2009 les «Mata Zetas», bientôt rebaptisé Cartel Jalisco Nueva Generacion. En 2011, le gang signe un de ses massacres les plus symboliques en laissant 35 cadavres près du lieu d'une réunion de procureurs dans le Veracruz (est).

Chaos au Mexique après la mort du dernier grand baron de la drogue

Prenant le dessus sur de nombreux gangs rivaux, le CJNG se renforce à grande vitesse. Après l'extradition aux Etats-Unis du «Chapo» et de «Mayo», son cartel devient le plus puissant d'un pays où les violence liées à ces groupes ont fait plus de 450 000 morts et plus de 100 000 disparus depuis 2006.

Il a infiltré l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Australie

En 2025, le département d'Etat américain déclare le CJNG organisation terroriste, soulignant son caractère «transnational avec une présence dans quasiment tout le Mexique». Trafic de drogues, d'armes, extorsions, traite de migrant, vols de pétrole et de minerais, Washington l'accuse d'une litanie de crimes.

Ne parvenant pas à rivaliser avec ses concurrents qui contrôlent la frontière avec les Etats-Unis, «El Mencho» infiltre d'autres marchés. «L'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Australie étaient moins disputées par les Mexicains, et là-bas la drogue se paie plus cher», explique Reveles.

Washington intensifie sa campagne antidrogue en mer malgré les critiques

Divorcé, Oseguera avait trois enfants. Son ex-épouse et deux de ses fils ont été emprisonnés. Elle a été relâchée, tandis que son aîné, alias «El Menchito», a écopé de la perpétuité aux Etats-Unis.

