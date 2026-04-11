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Une manifestation anti-Trump et Israël a rassemblé du monde à Lausanne

Des personnes manifestent contre les guerres et l&#039;imperialisme lors d&#039;une marche antifasciste et antisioniste ayant rassemble environ 850 personnes, ce samedi 11 avril 2026 a Lausanne. (KEYS ...
Les manifestants soutenaient le Liban, la Palestine et l'Iran.Keystone

Une manifestation anti-Trump et Israël a rassemblé du monde à Lausanne

Environ 850 personnes s'en sont prises notamment au président américain et à Benjamin Netanyahu.
11.04.2026, 18:3411.04.2026, 18:43

«Lausanne antisioniste». Environ 850 personnes ont manifesté samedi après-midi dans la capitale vaudoise contre la politique israélienne et celle des Etats-Unis. Comme souvent dans ces défilés désormais, la Suisse n'a pas été épargnée.

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Bardés de nombreux drapeaux palestiniens, les protestataires s'en sont surtout pris à l'Etat hébreu. «Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi», ont-ils scandé à plusieurs reprises.

De nombreux drapeaux, y compris un du Hezbollah libanais. accompagnaient les manifestants à Lausanne.
De nombreux drapeaux, y compris un du Hezbollah libanais. accompagnaient les manifestants à Lausanne.Keystone

Et de dénoncer aussi les bombardements israéliens qui se sont poursuivis ces derniers jours au Liban, malgré le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran. Dans la foule, une bannière du Hezbollah, ciblé par l'Etat hébreu, accompagnait quelques drapeaux iraniens.

Sur une pancarte, les portraits du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du président américain Donald Trump étaient associés au terme d'«assassins». Juste en-dessous, un reproche au Conseil fédéral, accusé d'être complice.

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Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis, régulièrement tancé dans les manifestations, était à nouveau ciblé par les centaines de personnes rassemblées. «La Suisse ne peut rester indifférente», a lancé une Iranienne à ses camarades.

Accusant Berne de soutenir politiquement et économiquement à la fois Israël et les Etats-Unis, elle a demandé de renoncer à acquérir du matériel militaire de ces deux pays. La Suisse doit condamner «la guerre d'agression» contre l'Iran, a-t-elle insisté.

Sous les huées contre Washington et Israël, elle a estimé que les dégâts allaient prendre «des mois et des années» à être absorbés. Et de dénoncer également les Iraniens expatriés qui sont favorables à une intervention étrangère dans leur pays.

Des personnes manifestent contre les guerres et l&#039;imperialisme lors d&#039;une marche antifasciste et antisioniste ayant rassemble environ 850 personnes, ce samedi 11 avril 2026 a Lausanne. (KEYS ...
Environ 850 personnes ont manifesté samedi.Keystone

Berne avait dit être «alarmée» par les frappes contre l'Iran, notamment contre les civils et les infrastructures civiles. Mais la Suisse a également considéré que ce pays avait «dépassé» son droit à la légitime défense en s'en prenant aux pays du Golfe.

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Autre revendication des manifestants, les sanctions contre Téhéran doivent être levées. «Detrump-toi, l'Iran n'est pas à toi», renchérissait une pancarte à l'égard du président américain. «Iran, Palestine, Liban, même combat», ajoutait un manifestant. (ats)

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