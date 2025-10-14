ciel clair
Le chanteur américain D'Angelo est décédé

Devenu un sex-symbol, D&#039;Angelo a toujours été mal à l&#039;aise avec cette image. Ici, en 2012 à New Orleans. (archives)
L'artiste est mort à 51 ans des suites d'un cancer. Figure de la soul contemporaine, il a connu un important succès dans les années 1990/2000 avant de se faire beaucoup plus rare sur la scène musicale.
14.10.2025, 20:5014.10.2025, 20:51

De son vrai nom Michael Eugene Archer, D'Angelo est décédé à l'âge de 51 ans des suites d'un cancer, selon le New York Times, qui cite la famille de l'artiste. Il était l'une des figures de la soul contemporaine.

Le chanteur s'est fait connaître en 1994 comme producteur du titre U Will Know de Black Men United, avant de sortir son premier album à succès Brown Sugar. Au cours de sa carrière, il a remporté quatre Grammy Awards, notamment pour ses albums Voodoo (2000) et Black Messiah (2014).

Le chanteur des Moody Blues est décédé

Devenu un sex-symbol, D'Angelo a toujours été mal à l'aise avec cette image. Il s'est progressivement retiré de la vie publique et a connu des problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue. À partir de 2010, il avait amorcé un retour sur scène.

Michael Eugene Archer était père de deux enfants, nés de sa relation avec la chanteuse Angie Stone. (ag/ats)

L’article