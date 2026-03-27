Gims mis en examen pour une affaire de blanchiment aggravé

Le bâtiment de l'Office national antifraude (ONAF), où Gims était en train d'être interrogé, à Ivry-sur-Seine, ce vendredi 27 mars. Image: AFP

Présenté ce vendredi à un juge dans une affaire de blanchiment aggravé, une procédure judiciaire qui contraste avec le succès fulgurant de l’artiste sur la scène musicale, Gims a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Plus de «International»

Mis en examen vendredi notamment pour blanchiment aggravé, selon le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), la mégastar a été remise en liberté à l'issue de sa mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, avec «l'obligation de verser un cautionnement» dont le montant n'a pas été précisé.

Le roi de la chanson francophone est aussi poursuivi pour «concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit». Il lui est également reproché un «blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée».

Présumé innocent

Parmi les autres mesures de son contrôle judiciaire, le chanteur doit «s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles».Il doit aussi «informer le magistrat instructeur de ses déplacements». Le Pnaco rappelle qu'à ce stade, Gims demeure présumé innocent.

Gims, roi de la chanson francophone, a été présenté à un juge d'instruction après avoir été interpellé mercredi à sa descente d'avion à Paris. L'artiste congolais de 39 ans a été transféré au tribunal à l'issue de sa garde à vue qui avait débuté mercredi pour être présenté à un magistrat, qui peut décider d'une éventuelle mise en examen, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.

Gims a été entendu en garde à vue dans le cadre d'une «commission rogatoire de juges d'instruction», suivie par le Parquet national anti-criminalité organisée, avait précisé mercredi ce dernier, confirmant une information du site Africa Intelligence.

Gandhi Djuna, de son vrai nom, «a été arrêté par le service national des douanes judiciaires, à la sortie de l'avion à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle», avait précisé une source proche du dossier à l'AFP en milieu de semaine.

Le Pnaco, en charge du dossier, a été créé en début d'année pour regrouper à Paris les dossiers de criminalité organisée les plus complexes.

Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international, impliquant «une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine».

«Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière» auraient déjà été «mis en cause» dans ce dossier Le site Africa Intelligence

Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.

Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims.



Abonné aux premières places

Ce projet devait permettre au rappeur né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et arrivé en France à deux ans avec sa famille qui a fui le régime, d'accélérer dans les affaires, via l'immobilier de luxe. Côté artistique, rien ne semblait jusqu'ici pouvoir enrayer le succès de l'ancien membre de Sexion d'Assaut, Maître Gims – un nom qu'il avait raccourci en Gims il y a sept ans.

Avec ses lunettes noires et ses tubes, Sapés comme jamais, Bella ou Spider, Gims caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements. Abonné aux premières places sur les plateformes, artiste apprécié du plus grand nombre et moins clivant que d'autres, il a été sacré meilleur artiste masculin aux 40e victoires de la musique en 2025.

Homme de scène ultra-populaire, il est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doivent le conduire jusqu'au Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027. D'ici là, il doit honorer de nombreuses dates, à commencer par Liévin (Pas-de-Calais) le 18 avril, puis une tournée de tous les plus grands festivals. En Suisse, il doit notamment se produire à Sion sous les étoiles le 17 juillet, ainsi qu'au Estivale Open Air, à Estavayer-le-Lac, le 26 juillet 2026.

L'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, ne s'est pas exprimé jusqu'ici. (mbr/ats)