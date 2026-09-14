Les frères Gallagher sont à nouveau réunis. Keystone

Oasis annonce une tournée mondiale en 2027 — mais pas en Suisse

Après le succès de sa tournée de retrouvailles en 2025, Oasis reprendra la route en 2027 au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Mais pas en Suisse.

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Le groupe britannique Oasis va repartir en tournée en 2027 avec une quarantaine de dates au Royaume-Uni, aux Etats-Unis. Le groupe se rendra également en Europe continentale, a-t-il annoncé lundi sur ses réseaux sociaux.

«Que la fête commence!», ont écrit les frères Gallagher, qui avaient reformé en 2025 le groupe emblématique de la Brit pop après 15 ans de séparation, suivi d'une tournée mondiale de retrouvailles. «Oasis Live '27», composé de 38 dates, débutera le 21 mai à Glasgow en Écosse, avant 11 concerts dans la ville natale du groupe, Manchester, en juin.

Oasis se rendra ensuite en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en France et en Italie en juillet – des pays européens boudés lors de la tournée 2025 – avant de s'envoler aux Etats-Unis en août.

Puis le groupe reviendra en Irlande et au Royaume-Uni en septembre, où il se produira quatre soirs à Knebworth, ville où les frères avaient joué en 1996, avant que la tournée prenne fin le 19 septembre. Aucune date de tournée n'a été prévue en Suisse.

Nouveau système de commande

Face à une «demande qui s'annonce extrêmement forte», les fans seront tenus de s'inscrire sur le site officiel du groupe avant jeudi 17h00 dans l'espoir d'obtenir un accès à la billetterie.

Les personnes sélectionnées «recevront un code d'accès unique et non transférable leur permettant d'accéder à une fenêtre de vente spécifique», selon un communiqué. Le prix des billets sera «fixe» et compris entre 84 euros et 249 euros, est-il également indiqué.

Ce nouveau système doit permettre de «limiter les files d'attente et de lutter contre le marché noir».

Richard Ashcroft en première partie

En 2025, la vente en ligne pour les concerts du Royaume-Uni et d'Irlande avait tourné au chaos, avec des millions de personnes coincées dans des files d'attente virtuelles sans pouvoir accéder au site.

La flambée des prix des billets, générée par un processus dit de tarification «dynamique», avait suscité la polémique. Et poussé le régulateur de la concurrence britannique à ouvrir une enquête sur les pratiques de la plateforme de vente Ticketmaster.

Plus de deux millions de personnes au total ont assisté à la tournée 2025 du groupe, qui a généré environ 300 millions de livres (350 millions d'euros).

Le chanteur britannique Richard Ashcroft, ancien leader du groupe «The Verve», assurera la première partie des dates de cette nouvelle tournée.

(ats/acu)