Votre fenêtre Google est bizarre? C'est la faute à la Nasa

Mardi, les internautes qui ont tapé les termes «Dart Mission» (essayez, c'est rigolo!) sur Google ont eu une drôle de surprise. Un virus? Non, juste une mission de la Nasa qui a réussi. Et Google qui s'en réjouit.

Un article de

Et soudain, la page est toute tordue: après que la NASA a réussi à diriger une sonde vers un astéroïde, Google a honoré l'événement avec un œuf de Pâques (easter egg) sur sa page. Les utilisateurs peuvent déclencher une animation s'ils saisissent les termes «Dart Mission» dans la barre de recherche et cliquent sur «Google Search».

L'aventure en question 👇 La Nasa a réussi à percuter un astéroïde afin de le dévier

Que se passe-t-il alors? Un satellite arrive de la gauche et frappe les résultats de la recherche. En conséquence, le côté droit de la fenêtre Google glissera vers le bas.

La NASA tente maintenant de sauver la Terre

L'animation reflète la mission de la NASA qui a manœuvré avec succès un satellite dans un astéroïde. La mission est le premier test au monde de défenses planétaires contre des objets volants dangereux venant de l'espace.

«Le but de la collision de la sonde avec l'astéroïde est de modifier son orbite, de telle manière qu'une collision avec la Terre puisse être exclue. Selon la NASA, ce n'est que dans quelques mois que l'on saura si cela a réussi.» NASA

Dans les images transmises à la Terre par la caméra de la sonde, l'astéroïde Dimorphos n'est devenu visible sous forme de point lumineux qu'environ une heure avant l'impact, puis a grossi et est finalement apparu avec des détails de surface et des ombres - jusqu'à ce que la caméra soit détruite lors de l'impact, et que l'écran affiche un signe d'erreur rouge.

Google met souvent des graphiques ou des animations sur sa page de recherche pour les grands événements et les anniversaires. Cette modification temporaire du logo de la plateforme - nommée Google Doodles - honore des personnes importantes de l'histoire, des inventions ou des décès à intervalles irréguliers, et ce même en dehors de la date exacte des jubilés.

Les astéroïdes sont-ils nos ennemis? 👇 Analyse Pourquoi la Nasa veut absolument détruire cet astéroïde de Alain Herique / the conversation

((t-online,sha ))