«La réalité est pire encore»: Navalny raconte le goulag sous Poutine

«Mais au-delà du fait que la cellule disciplinaire est une niche en béton où votre unique possession est une tasse, le plus important est que le "Shizo" (réd: une cellule d'isolement) est un lieu de torture. Il est toujours isolé et on y passe constamment de la musique à plein volume. En théorie, c’est pour empêcher les prisonniers de communiquer d’une cellule à l’autre en criant; dans les faits, il s’agit de couvrir les hurlements de ceux qu’on torture.»

Alexeï Navalny, le 15 août 2022.