Pendant 25 ans, la femme d'Alexeï Nalvany, Ioulia Navalnïa, a été le plus fervent soutien de son mari, l'opposant russe Alexeï Navalny. instagram/watson

Ioulia Navalnaïa, la veuve qui veut se venger de Poutine

Discrétion, détermination, fermeté, efficacité: voici la recette de Ioulia Navalnaïa tout au long de son histoire d'amour avec Alexeï Navalny. Maintenant que l'«ennemi public n°1 de Poutine» a disparu, tous les espoirs se placent en sa veuve pour reprendre la tête de l'opposition. Elle a déjà promis sa vengeance.

Les cheveux d'un blond translucide sont tirés en arrière, les traits graves et ciselés au rasoir, les yeux ourlés de noir rivés droit devant elle. La voix est grave, légèrement tremblante, mais Ioulia Navalnaïa, 46 ans, dégage détermination et sang-froid. Jamais elle n'a cédé à l'abattement. Ce n'est pas ce 16 février qu'elle va commencer. Une profonde inspiration, et elle entame son discours. Sans une note, sans une larme. L'assistance, fascinée, boit ses paroles.

«Je voudrais que Poutine, tout son personnel, tout son entourage, tout son gouvernement, ses amis, sachent qu’ils seront punis pour ce qu’ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari. Et ce jour viendra très bientôt» Ioulia Navalnaïa, le 16 février 2024, quelques minutes après l'annonce de la mort de son mari Alexeï Navalny.

Ce n'est pas vraiment le discours que Ioulia avait imaginé pour sa première allocution au Congrès de Munich. Car si elle s'est faufilée entre les puissants, diplomates et dirigeants, à l'occasion de cette conférence, c'était d'abord pour rappeler à leur bon souvenir la vie de son homme, à des milliers de kilomètres de là, dans un goulag glacial de Sibérie. Et puis, un peu avant midi, la nouvelle est tombée. Il n'y avait plus de vie à défendre. Alexeï Navalny, l'homme de sa vie, était mort.

Le pilier secret de l'opposant russe

De cette blonde électrisante sur la scène, pendant des années, on savait seulement qu'elle était «l'épouse» d'Alexeï Nalvany, l'homme le plus traqué de Russie. Une présence discrète, mais constante, au milieu de la foule de journalistes, admirateurs, dissidents et collaborateurs qui gravitaient perpétuellement autour du célèbre opposant politique.

Le duo d'opposants s'exposait avec joie sur leurs comptes Instagram respectifs. instagram

Tout juste connait-on les circonstances dans lesquelles cette diplômée d'économie et de politique internationale, née au sein de la classe moyenne sup' de Moscou, a rencontré son futur époux. Nous sommes en 1998, sur une plage de ces hôtels all inclusive de Turquie qui proposent aux clients russes, soleil, piscine, cocktails et buffet à volonté. Ils ont 22 ans. Lui, c'est un jeune avocat dans l'immobilier, déjà un peu investi en politique - rien toutefois qui ne laisse présager de la menace qu'il fera un jour planer sur le régime Vladimir Poutine. Pour l'instant, il est «juste Alexeï».

Alexeï et Ioulia, au début de leur histoire d'amour et des années 2000. instagram

Un grand bonhomme maladroit aux épaules voûtées, aux yeux bleu glacier et au petit bide à bière – «un homme-enfant» résumera un proche - et fort impressionné par cette jeune femme capable de lui citer tous les noms des ministres russes en exercice, au détour de la conversation. «Il a immédiatement senti que je serais sa femme», se souviendra-t-elle. Deux ans plus tard, c’est chose faite. Leur première fille, Dasha, naît en 2001. Suivie d'un garçon, Zakhar, en 2008. Ioulia délaisse presque immédiatement sa carrière dans la banque pour celle de femme au foyer. Sans réaliser encore la tâche titanesque l'attend.

Après la naissance de leur première fille, Dasha, en 2001, Ioulia quitte son emploi pour se consacrer à sa famille. instagram

Il ne s'agit pas seulement pour cette mère de famille de maintenir un semblant de «normalité», entre deux arrestations, perquisitions et attaques du gouvernement. Une pression quotidienne qui s'intensifie, à mesure des enquêtes d'Alexeï sur la corruption au plus haut niveau de l'Etat. Si bien que la famille Navalny voit bientôt le FSB s'installer dans un appartement juste en face, de l'autre côté de la rue. Pour dérider l'atmosphère, Ioula suggère en riant à ses amis que les agents du gouvernement pourraient avoir l'obligeance d'accompagner sa fille à l'école.

«Vous imaginez? Ils font l'amour sous l'œil du FSB!» Eugène Albats, journaliste, proche des Navalny, à Vanity Fair.

La mort, elle, n'a rien de théorique. C'est une possibilité qu'ils évoquent quotidiennement depuis des années. «Alexeï et Ioulia ont très bien compris ce qui les attendait», explique Sergueï Gouriev, ami et ancien conseiller de Navalny. Pas de place pour la peur. Ni pour l'abattement. Pousser le père de ses enfants à cesser ses activités? Pour Ioulia, «jamais de la vie.»

«Je sais qu'il ne fait pas tout ça pour lui-même. Il le fait pour nos enfants et pour tout le monde. Il veut que la vie en Russie s'améliore» Ioulia Navalnaïa, en 2013.

Ces années de pressions du Kremlin n'ont fait que transformer sa timidité naturelle en acier trempé. L'expérience l'a rendue plus dure, plus décisive, moins accessible. Ses interviews se comptent sur les doigts d'une main. «Tout ce qui est arrivé à cette famille ne les prédispose pas à laisser entrer des étrangers et à faire facilement confiance», admet une source qui connaît les Navalny depuis 10 ans, à Vanity Fair.

Dans l'ombre, Ioulia porte une partie du travail politique de son célèbre mari. Image: Anadolu

Si elle goûte peu à la lumière, en coulisses, Ioulia est irremplaçable et aime prendre les commandes. Tour à tour, conseillère, consultante, secrétaire, rédactrice en cheffe, attachée de presse, gestionnaire de réseaux sociaux ou encore styliste de son mari.

«L'homme politique Navalny est composé de deux personnes: Ioulia et Alexeï» Eugène Albats, journaliste,

proche des Navalny.

Elle le conseille sur ses tenues vestimentaires comme sur ses prises positions - au point qu'il plaisantera en affirmant que sa femme est encore plus «radicale» que lui. Observatrice politique attentive et astucieuse, «Ioulia ressent tout avec une grande sensibilité et observe tout le monde autour d'elle.»

Partout où Alexeï se rend, Ioulia est là. Elle l'accompagne à chaque événement, chaque manifestation. Image: Anadolu

Le temps de la lumière

Et puis, en 2020, un évènement inattendu contraint la conseillère de l'ombre à passer sous le feu des projecteurs. Quelques jours avant leur 20e anniversaire de mariage, un coup de fil vient perturber la «routine» paisible de la famille Navalny. Un coup de fil auquel Ioulia se prépare depuis une décennie. Il est encore très tôt, il fait beau, les enfants dorment. Ioulia s'apprête à aller cueillir son mari à l'aéroport, où il revient d'un reportage en Sibérie. Au téléphone, on lui annonce que son mari a été empoisonné.

Quelques instants plus tard, contre l'avis des principaux conseillers d'Alexeï qui l'enjoignent à rester chez elle et à attendre, Ioulia fonce en direction de l'aéroport. Direction Omsk, où l'avion de son mari a dû atterrir en urgence pour qu'il soit hospitalisé. Le plus important, se répète-t-elle, c'est de «ne pas se relâcher. Ne pas montrer de faiblesse».

Ioulia, Dasha et Zakhar. instagram

A l'aéroport, une autre information tombe. Alexeï est dans le coma, sous respirateur. Ioulia se lève, déniche un café et commande un whisky. Les larmes, brûlantes, coulent toutes seules. «Je n'ai pas pu retenir mes émotions», admettra-t-elle au journaliste russe Iouri Dud. Exactement comme si elle devait justifier une erreur embarrassante.

Des larmes, le monde n'en verra plus sur le visage de cette blonde en veste de cuir noir. Seule contre toute la machine répressive de l'Etat russe, Ioulia serre les dents et impressionne par sa bravoure. Forte, stoïque, incompressible, elle n'hésite pas à invectiver directement Vladimir Poutine comme son égal, pour exiger le transfert de son mari dans une clinique allemande. Au terme de deux jours de bras de fer, elle obtient ce qu'elle demande. Alexeï Navalny est transféré en Allemagne, où il passera quelques mois, le temps de se rétablir.

Impertubable ou presque pendant l'hospitalisation de son mari, en août 2020, Ioulia est une révélation. Image: Anadolu

Le combat continue

Le 17 janvier 2021, en toute connaissance de cause, les Navalny reviennent à Moscou. Le temps de l'exil est terminé, l'heure est venue d'affronter les autorités. Un choix évident, irrévocable, indiscutable. «Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, j'ai su que je devais revenir», écrit Alexeï Navalny depuis sa prison dans une lettre à un journaliste du TIME.

«Rester à l’étranger n’était pas une option. Aussi et surtout parce que trop de puissants auraient aimé voir ça» Ioulia Navalnaïa, au Harper's Bazaar, en janvier 2021.

Au contrôle des passeports, la police l'attend. Alexeï embrasse sa femme. Elle se retourne, sort son passeport de son sac à main. Comme si le voir se faire emmener par la police était la chose la plus naturelle au monde. Tout est calculé, orchestré, millimétré. Deux jours après son arrestation, l'équipe de la Fondation anticorruption Navalny dévoile dans un long reportage l'existence du «palais de Poutine».

Pour les Navanly, business as usual. Pendant que leur fille aînée reprend son semestre à l'université Stanford, en Californie, leur cadet étudie en sécurité dans un internat en Allemagne, Ioulia Navalnïa, elle, fait ce qu'elle a toujours fait. Tenir. Elle l'a promis:

«Ces salauds ne verront jamais nos larmes»

Alors, elle s'active comme elle peut, entre préparations des sacs de ravitaillement pour Alexeï (principalement, des nouilles ramen et des soupes instantanées), «des lettres, des lettres, des lettres», des consultations de médecins et des visites en prison. Le 14 février 2023, transféré dans la colonie pénitentiaire n°3 dans l'Arctique russe, il lui adressait quelques mots sur son compte Instagram, dans un message publié par ses avocats, à l'occasion de la Saint-Valentin.

«Bébé, toi et moi, nous sommes comme dans la chanson : entre nous, il y a des villes, des lumières d'aérodromes, des tempêtes de neige bleues et des milliers de kilomètres. Mais je sens que tu es près de moi à chaque seconde, et je t'aime de plus en plus.» Alexeï Nalvany.

Deux jours plus tard, il était mort.

«Je t'aime», répondait simplement Ioulia dans sa première publication Instagram après la mort de son mari.

Qui d'autre, désormais, que cette épouse forte, engagée et populaire comme digne héritière à la tête de l'opposition russe? Un rôle qu'elle a toujours écarté de son vivant. Contrairement à une Sviatlana Tsikhanouskaya, devenue chef de l'opposition biélorusse après l'emprisonnement de son mari, Ioulia n'a jamais aspiré à jouer les remplaçantes. La mort de son mari pourrait changer la donne.

«Ioulia Navalnaya est en train de devenir une personnalité politique, qu'elle le veuille ou non» Tatiana Stanovaya, commentatrice politique russe, sur X, le jour de la mort de Navalny.

Si elle n'a rien confirmé pour l'instant, un indice laisse peut-être augurer des aspirations de la veuve du dissident politique le plus influent du pays. Un indice sous forme de vidéo, postée un peu plus tôt ce lundi, sur les comptes de réseaux sociaux du disparu. «Salut! C'est Ioulia Navalnaïa. Une autre personne devrait se tenir ici à ma place. Mais cette personne a été tuée par Vladimir Poutine. Quelque part dans une prison au-delà du cercle polaire arctique, Poutine n'a pas seulement tué Alexeï Navalny en tant que personne. Il a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre avenir.»

«Nous savons exactement pourquoi Poutine a tué Alexeï il y a trois jours. Nous vous le dirons bientôt» Ioulia Navalnaïa, sur les réseaux sociaux, le 19 février 2023.

«Mais la chose la plus importante que nous puissions faire pour Alexeï et pour nous-mêmes, c'est de continuer à nous battre.» Après des années de combat, d'engagement et d'amour inébranlables, Ioulia Navalnaïa est prête. Plus que jamais.