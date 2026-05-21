Cette œuvre de Banksy a été mise aux enchères dans la nuit de mercredi à jeudi. Image: Courtesy of Fair Warning

Banksy est fixé sur son avenir

Malgré le démasquage de Banksy, une toile de l'artiste s’est vendue près de 18 millions de dollars lors d’une vente aux enchères exclusive à New York cette semaine.

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Le 13 mars de cette année, celui qui est sans doute l'artiste de street art le plus célèbre de tous les temps a été démasqué. Derrière l'énigmatique et insaisissable Banksy se cacherait Robin Gunningham, un homme de la mi-cinquantaine originaire de Bristol. Au terme de longues années d'enquête, des journalistes de l'agence de presse Reuters ont publié un article qui ne laisse guère de doutes sur l'identité désormais révélée de l'artiste.

Ce Britannique, qui porte aujourd'hui le nom de David Jones après un changement de nom officiel, ne s'est pas encore exprimé sur l'article de Reuters. La société de Banksy, «Pest Control», chargée d'authentifier ses œuvres, fait toutefois savoir que Banksy lui-même n'a «rien à dire» concernant ces révélations.

Banksy rapporte toujours des millions

De nombreux fans et sympathisants de l'artiste ont exprimé leur incompréhension face aux tentatives des journalistes de Reuters d'exposer au grand jour la personne privée se cachant derrière Banksy.

Tandis que la question de l'utilité de ce démasquage faisait l'objet de vives discussions sur internet, c'est une tout autre interrogation qui se posait dans les cercles des collectionneurs d'art fortunés: qu'est-ce que cela signifie pour la valeur marchande des œuvres de Banksy?

La vente d'un véritable Banksy à New York a apporté une réponse à cette question. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le tableau «Girl and Balloon on Found Landscape», datant de 2012, a été adjugé lors d'une vente aux enchères exclusive. La mise à prix était fixée à environ 13 millions de dollars. Le tableau a changé de mains pour 17 940 000 de dollars (14 140 000 de francs), ce qui tend à montrer que le démasquage de l'artiste n'a pas suffi à éroder la valeur marchande de ses œuvres.

On vous en parlait ici: L'avenir de Banksy va se jouer mercredi

Des spéculations sur l'impact du démasquage

Dans un article du Wall Street Journal paru avant la vente, le collectionneur d'art Peter Brant, qui possède plusieurs œuvres du célèbre artiste Keith Haring, estimait que l'art de Banksy serait désormais encore plus attractif pour les collectionneurs. Peter Brant a indiqué au magazine économique américain:

«Il est difficile d'acquérir les œuvres de quelqu'un qui travaille si dur pour rester inconnu, car on achète au fond du folklore. Il est important de savoir qui ils sont et comment ils évoluent.»

Le magazine d'investissement allemand Sachwert, en revanche, soulevait la question de savoir si le mythe Banksy était désormais écorné. Mais le fait que l'œuvre «Girl and Balloon on Found Landscape» soit partie pour un prix juste en dessous du montant maximum attendu de 18 millions de dollars est révélateur: pour les élites artistiques mondiales, Banksy a certes été démasqué, mais non démystifié. (jul)

