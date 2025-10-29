Forest Hills Stadium, dans le Queens, New York City, 26 octobre 2025. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le favori à la mairie de New York secoué par sa «tante en hidjab»

Une polémique sur une «tante en hidjab» pimente l’élection à la mairie de New York, dont Zohran Mamdani est le favori, sur fond de relations judéo-musulmanes et de guerre à Gaza.

Agé de 34 ans seulement, il est le grand favori pour remporter la mairie de New York, le 4 novembre. Investi par le Parti démocrate, Zohran Mamdani, d’origine indienne, serait alors le premier musulman à la tête de la mégapole de la côte est des Etats-Unis.

Mais voilà le grain de sable qui le fera peut-être chuter dans les derniers hectomètres d’une campagne terriblement excitante. Son adversaire principal, l’ex-gouverneur Andrew Cuomo, démocrate comme lui, mais qui concourt en indépendant après avoir été battu lors de la primaire, exploite la moindre faille. La «tante en hidjab» pourrait être sa bonne étoile.

De quoi parle-t-on? Vendredi 24 octobre, le jour de la grande prière hebdomadaire musulmane, Zohran Mamdani, qui siège à l'assemblée de l'Etat de New-York, a tenu un point presse à la sortie d’une mosquée new-yorkaise. Dans une ville marquée par les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par al-Qaïda, le candidat démocrate, dont la foi musulmane est devenue un enjeu de campagne agité par ses adversaires, mais dont il peut tenter de jouer à son avantage aussi dans une ville cosmopolite comptant environ un million de musulmans, s’est laissé aller à une confidence un brin casse-gueule:

«Je veux rendre hommage à ma tante qui a cessé de prendre le métro après le 11 septembre parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec son hidjab» Zohran Mamdani

Depuis, c’est un déluge d’indignations et de moqueries sur les réseaux sociaux. Chez les adversaires du candidat démocrate, bien entendu: comment ça, lit-on en substance, près de 3000 personnes sont mortes le 11 septembre dans l’effondrement des tours jumelles et ce monsieur ose se victimiser en nous parlant de sa tante?

La déclaration de Zohran Mamdani sur un ton éploré répondait à une attaque proférée la veille par Andrew Cuomo au micro de l’animateur radio Sid Rosenberg, un juif new-yorkais, soutien résolu d’Israël après l’attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023.

Sid Rosenberg parlant de Zohran Mamdani comme d’un «animal», un «djihadiste» et finalement un «terroriste», Andrew Cuomo a «gloussé» en entendant ces mots, rapporte CNN sur son site. Puis, il a lâché:

«Dieu nous préserve d'un autre 11 septembre. Pouvez-vous imaginer Mamdani à ce poste (de maire)?»

Ce à quoi Sid Rosenberg a répondu:

«Il applaudirait»

Le lendemain, à la sortie de la même mosquée new-yorkaise, Zohran Mamdani assumait sa foi musulmane:

«Je ne changerai pas qui je suis, ni mes habitudes alimentaires, ni la foi dont je suis fier» Zohran mamdani

Mais qui est donc cette «tante» portant le hidjab qui avait cessé de prendre le métro après le 11 septembre?

Le 27 octobre, le New York Post, le tabloïd du groupe Murdoch opposé au candidat démocrate, faisait une révélation fracassante, photo à l’appui: Zohran Mamdani a bien une tante, mais elle n’a jamais porté le hidjab. Le quotidien titrait façon intrigue à Gotham:

«Zohran Mamdani n’a pas dit toute la vérité» Le New York Post

Comment le favori allait-il pouvoir se sortir de ce mauvais pas? Aux Etats-Unis, le mensonge ne pardonne pas, paraît-il

En fait, la tante en question n’était pas celle, bien réelle, affichée en une par le New York Post, mais la cousine de son père, appelée affectueusement «tante», comme il est de coutume en ourdou, la langue d’origine de la famille Mamdani, a répliqué le démocrate.

Des juifs inquiets

Face aux attaques de ses adversaires, Zohran Mamdani répond par l’accusation d’«islamophobie». Mais les reproches à son encontre dans la plus grande «ville juive» des Etats-Unis, 2 millions d’habitants sur un total de 8,5 millions, sont en partie dues à certaines de ses déclarations, qui inquiètent dans la communauté juive américaine. Il a qualifié de «génocide» la guerre à Gaza et refusé de condamner le slogan «mondialiser l’intifada» (il a dit qu’il découragerait son usage), rapporte Courrier International.

Ses adversaires ressortent d’anciennes vidéos dans lesquelles Zohran Mamdani dresse un parallèle entre la police new-yorkaise et l’IDF, les forces de sécurité israéliennes. En 2021, critiquant la répression israélienne à l’égard des Palestiniens, il affirmait que «la police new-yorkaise et l'armée israélienne collaborent pour opprimer les personnes marginalisées».

«Nous devons clairement affirmer que lorsque la botte du NYPD est sur votre cou, c'est l'armée israélienne qui la lace» Zohran Mamdani

En 2023, sur le même thème:

Des déclarations «antisionistes» sont également reprochées à son père, Mahmood Mamdani, professeur d’anthropologie à la grande université américaine de Columbia, l’un de ces campus américains où l’hostilité à Israël a parfois été violente au cours de ces deux dernières années.

Cité par Courrier International, le grand quotidien de centre-gauche Washington Post écrit en guise de morale:

«Les débats sur l’antisémitisme ont pris d’énormes proportions dans les derniers jours de la campagne municipale, alors que les New-Yorkais semblent sur le point d’élire un musulman de 34 ans qui ne pense pas qu’Israël devrait exister comme Etat juif». Washington Post

Mais le journal ajoute, plutôt confiant:

Comme souvent, les peurs et les espoirs des Juifs et des musulmans sont liés. New York abrite aussi la plus grande population musulmane du pays» Washington Post

Les derniers sondages n’ont, semble-t-il, pas pâti de la polémique sur la «tante en hidjab». Le 28 octobre, à sept jours d'un possible graal, Zohran Mamdani, qui se dit socialiste et qui porte les espoirs de la classe moyenne face aux prix de l’immobilier devenus inabordables, était donné gagnant avec 43% des voix, devant Andrew Cuomo, 28%.