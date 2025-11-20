ciel couvert
Zohran Mamdani se dit «prêt» à sa rencontre avec Trump

Zohran Mamdani est un adversaire déterminé de Donald Trump
Zohran Mamdani a été élu maire le 4 novembre avec plus de 50% des voix face à deux adversaires.GC Images
Alors qu'il est sur le point de rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche pour défendre les préoccupations liées au coût de la vie, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, se sent prêt. Adversaire assumé du président, il promet toutefois de collaborer sur tout ce qui pourrait bénéficier aux New-Yorkais.
Le maire élu de New York Zohran Mamdani s'est déclaré «prêt, quoi qu'il advienne» à rencontrer vendredi Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a assuré qu'il entendait parler du «coût de la vie» au président.

«Il ne s'agit pas d'une relation avec un individu. Il s'agit d'une relation entre la ville de New York et la Maison-Blanche»
Zohran Mamdani, au cours d'une conférence de presse, ajoutant que «(ses) intérêts» allaient «au-delà de toute personne en particulier»

Zohran Mamdani est un adversaire déterminé de Donald Trump, qu'il accuse notamment de défendre en priorité les Américains les plus riches alors qu'il a été élu sur des promesses liées au pouvoir d'achat.

Trump va rencontrer Zohran Mamdani dans le bureau ovale

Le président, de son côté, n'a cessé de qualifier de «communiste» ce socialiste revendiqué, menaçant de geler les fonds fédéraux à la ville.

Une certaine détente semblait toutefois à l'oeuvre ces derniers jours: la rencontre a été organisée à la demande du nouveau maire, et Donald Trump s'y est montré dès le départ favorable, assurant même il y a quelques jours qu'il souhaitait que «tout se passe bien à New York».

«J'ai rencontré de nombreux New-Yorkais qui ont voté pour le président Trump, et ils m'ont dit que c'était à cause de la crise du coût de la vie»
Zohran Mamdani

«Nous devons explorer toutes les pistes» qui pourraient «rendre notre ville plus abordable», a poursuivi Zohran Mamdani. «J'ai l'intention de dire clairement au président Trump que je travaillerai avec lui sur tout programme qui profite aux New-Yorkais. Si un programme nuit aux New-Yorkais, je serai aussi le premier à le dire.»

Donald Trump a été «démoli par les démocrates»

Parmi les principales promesses de campagne du nouveau maire de 34 ans figurent une augmentation du nombre de logements à loyers encadrés, des bus et des crèches gratuits, des épiceries de quartier aux prix avantageux. (mbr/ats)

