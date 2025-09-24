ciel couvert12°
Norvège

Norvège: Deux garçons interpellés après avoir semé la panique à Oslo

Deux garçons interpellés après avoir semé la panique en Norvège

epa12400790 Emergency services close off an area on Pilestredet after responding to reports of an explosion, in Oslo, Norway, 23 September 2025. EPA/Terje Pedersen NORWAY OUT
Les services d'urgence avaient notamment bouclé une zone à Pilestredet après avoir répondu à des signalements d'explosion à Oslo.Keystone
Trois mineurs, dont deux garçons de 13 ans, ont été interpellés après des jets de grenades en plein centre d’Oslo, un incident qui n’a fait aucun blessé. La police privilégie la piste d’un acte commandité par des réseaux criminels, dans un contexte marqué par la montée de la violence des gangs en Scandinavie.
24.09.2025, 13:2024.09.2025, 13:20

La police norvégienne a annoncé mercredi avoir interpellé trois mineurs, dont deux garçons âgés de 13 ans, après des jets de grenades qui n'ont pas fait de victimes la veille en plein centre d'Oslo.

Mardi soir, une explosion avait retenti dans une rue près d'Oslo Met, un établissement d'enseignement supérieur de la capitale norvégienne. Dépêchée sur place, la police a fait exploser de manière contrôlée un autre engin explosif, une grenade à main.

Le Danemark subit «l’attaque la plus grave» de son histoire récente

Selon la piste privilégiée par les enquêteurs, l'incident, qui n'a pas fait de blessés, est vraisemblablement un épisode de «violence à la demande» où les jeunes gens auraient pu agir sur ordre d'acteurs criminels.

«La police a interpellé des garçons extrêmement jeunes. Deux d'entre d'eux n'ont que 13 ans»
La commissaire Ida Melbo Øystese lors d'une conférence de presse

Etant âgés de moins de 15 ans, l'âge de la majorité pénale en Norvège, ils ont été confiés aux services sociaux. «Nous privilégions actuellement l'hypothèse selon laquelle les suspects auraient agi dans le cadre d'un contrat commandité par des tiers», a ajouté Ida Melbo Øystese.

La Norvège connaît un taux de criminalité peu élevé mais elle a notamment été éclaboussée ces derniers mois par la guerre des gangs qui sévit en Suède voisine. Dans les deux pays, on observe une tendance croissante des milieux criminels à recourir à de jeunes mineurs qui échappent aux poursuites judiciaires en raison de leur âge.

Les forces de l&#039;ordre norvégiennes étaient sur le qui-vive mardi soir, après une explosion à Oslo.
Les forces de l'ordre norvégiennes étaient sur le qui-vive mardi soir, après une explosion à Oslo.Keystone

Selon la chaîne TV2, l'un des suspects de 13 ans aurait reçu 30 000 couronnes (un peu plus de 2500 euros) pour sa participation.

«A ce stade de l'enquête, nous pensons que (les jets de grenades) visaient un local situé à proximité des lieux», a précisé l'inspectrice Grete Lien Metlid, cheffe de la section renseignement et enquêtes. Seuls deux des trois suspects sont liés directement à l'explosion, selon elle. La police n'a pas exclu d'autres interpellations. (mbr/ats)

