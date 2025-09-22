Un système Patriot en Ukraine : les États-Unis privilégient les livraisons vers le pays attaqué par la Russie. Image: keystone

La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains

La Suisse gèle un paiement prévu pour les systèmes Patriot américains, face aux retards et à l’absence de calendrier précis fourni par Washington sur les livraisons.

Plus de «Suisse»

Ces derniers temps, les commandes d’armement de l’armée suisse riment avec problèmes. Outre le fiasco financier autour de l'achat des avions de combat F-35 et leurs délais de livraison à rallonge, les drones commandés en Israël qui ne supportent pas le froid accusent aussi des retards, tout comme les systèmes Patriot américains destinés à la défense aérienne. Dans ce dernier cas, les Etats-Unis entendent prioriser l’Ukraine, agressée par la Russie – au détriment de la Suisse.

Cette situation accroît un risque sécuritaire déjà existant. L’armée n’est actuellement pas en mesure d’assurer une protection suffisante de l’espace aérien national. En cas d’attaque hypothétique avec des avions ou des missiles, à peine 8% du territoire suisse pourraient être effectivement défendus.

Face à l’absence de calendrier précis fourni par Washington concernant les Patriots, la patience du Département fédéral de la défense a visiblement atteint ses limites. Selon le Blick, la Suisse a bloqué la tranche de paiement prévue en septembre. Un porte-parole d’Armasuisse a confirmé: Berne veut d’abord des garanties. Des discussions avec les Américains sont prévues en octobre.

La Confédération a déjà avancé 700 millions de francs pour les systèmes Patriot, dont le coût total s’élève à deux milliards. Initialement, les premières livraisons devaient intervenir en 2026, avec la réception des cinq exemplaires commandés d’ici 2028. Ces échéances paraissent désormais très incertaines. (con/jah)