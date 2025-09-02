Les amateurs de chocolat américains risquent d'en vouloir à leur président. Image: Imago, montage watson

Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse

Les droits de douane de 39% risquent bien de sonner le glas des exportations de fromage et de chocolat vers les Etats-Unis. Le secteur laitier réagit, mais il doit pour cela dépenser beaucoup d'argent.

Stefan Bühler / ch media

Les Américains adorent le fromage et le chocolat suisses. En la matière, ils ne manquent pas de goût. Il en va autrement en ce qui concerne leur président, qui ne se soucie manifestement guère des préférences culinaires de ses compatriotes.

Un scénario catastrophe qui se précise

Il a imposé début août des droits de douane punitifs de 39% à la Suisse. Cela pénalise lourdement les producteurs de chocolat et de fromage ainsi que leurs fournisseurs, les producteurs laitiers.

Des quantités énormes sont en jeu, comme l'écrit la plateforme IP Lait dans un communiqué publié lundi.

«Une menace plane sur la majorité des quelque 100 millions de kilos de lait jusqu'à présent exportés vers les Etats-Unis sous forme de fromage et de chocolat.»

Elle ne publie par ailleurs aucune estimation quant à l'ampleur de la dégringolade dans le pire des scénarios. Affineur à Bulle (FR), Kevin Vonlanthen explique que les ventes aux Etats-Unis pourraient chuter de 60% si rien ne changeait au niveau des barrières douanières.

Le chocolat suisse, une denrée bientôt aussi populaire qu'onéreuse aux Etats-Unis. Image: keystone

Une montagne de beurre sur les bras

En termes de marché, l'IP Lait préférerait une baisse de la production. Mais même ainsi, le secteur redoute un excédent:

«Il faudra alors principalement stocker le lait sous forme de beurre congelé» Communiqué de presse d'IP Lait

En d'autres termes, les droits de douane de Donald Trump provoquent une montagne de beurre en Suisse, et les prix du lait se retrouvent sous pression.

Le comité directeur de la plateforme a pris des mesures temporaires «afin que ce beurre ne mette pas en péril le marché laitier suisse, jusqu'ici stable». Les deux mesures les plus importantes sont, d'une part, l'octroi de 11 millions de francs pour soutenir l'exportation de 2000 tonnes de crème et de 2000 tonnes de beurre. D'autre part, les exportations de chocolat et d'autres produits alimentaires transformés seront subventionnées à hauteur de cinq millions.

L'argent provient du «Fonds de régulation» de l'IP Lait, que la Confédération alimente via la «subvention pour le lait commercialisé». L'IP Lait entend ainsi «atténuer une pression sur les prix du lait en raison de la situation particulière», indique le communiqué.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)