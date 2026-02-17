Fabienne Muller, amoureuse des pays nordiques comme de la fondue, compte bien réunir ses deux passions avec son nouveau projet «Kaklon». images: dr

Cette Romande parie sur la «fondue au fromage scandinave»

Fabienne Muller a décidé de ne pas choisir entre son amour pour les pays nordiques et sa passion pour le fromage fondu. Avec son projet «Kaklon», cette Genevoise compte bien promouvoir la spécialité nationale dans un coin d’Europe où les fromages suisses «sont hors de prix». En prime, on vous révèle les ingrédients d’une fondue suédoise.

Plus de «Suisse»

«Jeudi, on décolle pour Oslo avec des caquelons sous le bras!» Ce n’est de loin pas la première fois que Fabienne Muller saute dans un avion pour se rendre en Norvège. Cette Genevoise d’origine chaux-de-fonnière a flashé sur la Scandinavie il y a une quinzaine d’années déjà.

Depuis, accompagnée de son amoureux Marc, cette entrepreneuse de 51 ans ne quitte jamais la Suisse sans avoir un bon kilo de chocolat et du fromage à fondue sous le bras. Un «réflexe d’épicurienne» qui se transforme aujourd’hui en projet lancé en duo et qui porte plutôt bien son nom: «Kaklon».



Ouverte à Genève il y a quelques jours à peine, cette boutique en ligne vend des caquelons de 2e main, destinée avant tout au marché scandinave, mais accessible depuis toute l’Europe. Sur le site, on trouve déjà une grosse dizaine de pièces chinées en Suisse et baptisées par Fabienne.

Voici «Bénédicte», dégotée dans une brocante à Fribourg: Son prix? 45 francs suisses.

Une association contre-intuitive? Disons surtout que Fabienne Muller, qui avoue aimer la «lumière du nord» et le rapport qu’entretiennent «les Scandinaves avec la nature», n’a pas voulu choisir entre la bonne bouffe et sa région de cœur.

Les Scandinaves mangent-ils vraiment de la fondue? «Ils n’ont évidemment pas le même rapport que nous au caquelon, mais ils mangent énormément de fromage et consomment beaucoup de produits laitiers». De quoi s’envoler pour la Norvège avec une idée bien précise en soute:

«Si nous partons à Oslo cette semaine, c’est justement pour développer une recette de fondue avec des fromages scandinaves. L’importation en Norvège est très compliquée et passablement taxée» Fabienne Muller, fondatrice de «Kaklon»

Résultat, acheter du fromage suisse en Norvège est un luxe que peu d’habitants peuvent s’offrir régulièrement.



Vous l’aurez compris, la vente de caquelons vintage n’est qu’un maillon d’un projet plus global, qui rêve de démocratiser la fondue dans les pays des Vikings. Si le site «Kaklon» est la première étape officielle de cette aventure, dans quelques jours, le binôme compte toquer aux portes des fromagers locaux pour tenter de concocter une mixture locale de ce plat typiquement suisse.

Le déclic? La recette d’une amie suisse qui a vécu en Suède, réalisée à l’aide de fromages locaux, notamment du Västerbottensost.

Et une astuce: «Un demi-camembert, sans la peau, pour parvenir à lier le tout parfaitement» Fabienne Muller

Voici le Västerbottensost.

Fabienne Muller n’a-t-elle pas peur de blesser le chauvinisme des Suisses en essayant de travestir ainsi la recette originale de notre plat national? «Je vais créer une guerre culturelle, vous croyez? (Rire) Je pense qu’il existe suffisamment de fondues différentes aujourd’hui pour que je ne froisse personne», assure cette Genevoise qui aime l’idée qu’elle devienne, à son échelle, une «ambassadrice de la Suisse».

En couple depuis 23 ans, ce duo qui déborde d’idées a tellement foi en leur projet qu’on se demande pourquoi ils n’ont pas tout quitté pour aller ouvrir un chalet à fondue à Stockholm ou Oslo. «Oh, on y a rêvé quelques secondes avant de revenir sur la terre ferme. Je pense que nous n’avons plus l’énergie nécessaire pour un tel investissement de temps et d’argent», avoue Fabienne, pâtissière de métier, qui en profite pour rappeler qu’elle n’a «pas encore terminé de découvrir la Suisse».

«Chiner des caquelons dans toute la Suisse avant de les vendre en Scandinavie permet de maintenir ce pont entre mes deux pays de cœur» La cofondatrice de «Kaklon»

Fabienne, dans l’archipel norvégien du Svalbard, avec une fondue mais... sans caquelon. image: dr

Si l’aventure ne fait que commencer, Fabienne et Marc peuvent déjà compter sur un relais, à Stockholm, chargé de lancer «la promotion du projet sur les réseaux sociaux, avec sa bonne connaissance des codes de communication locaux».



Enfin, pour le duo, la véritable première étape se déroulera ces prochains jours, avec l’objectif de séduire les fromagers norvégiens et les convaincre de faire fondre leurs fromages dans un... «Kaklon».

Voici les ingrédients de la fondue suédoise en exclu;)

2,5 dl de vin blanc, de bière, de cidre ou d'eau.

3 cc de fécule de maïs.

1-2 de gousses d'ail hachées.

300 g de fromage Grevé ou Vasterbottensost râpé ou coupé en très petits morceaux.

300 g de fromage Havarti râpé ou coupé en très petits morceaux.

Un demi camembert sans la croûte, en petits morceaux

600 à 800 g de pain, pommes de terre ou légumes.

* Recette crée par Anne, dispo dans un cahier de recettes sur Kaklon.com