«Une opération complexe» a permis à Israël de sauver cet otage

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir libéré Kaid Farhan Alkadi, un Bédouin israélien retenu en otage à Gaza.

Kaid Farhan Alkadi a été sauvé mardi par Israël, Image: Israel Defense Forces

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir sauvé Kaid Farhan Alkadi, un Bédouin du sud d'Israël otage dans la bande de Gaza, lors d'«une opération complexe» dans le sud du territoire palestinien.

«L'armée et le Shin Bet», le renseignement intérieur israélien, «ont sauvé l'otage Kaid Farhan Alkadi, 52 ans, originaire de Rahat», une ville bédouine du désert du Néguev, «qui a été enlevé par l'organisation terroriste Hamas et emmené dans la bande de Gaza le 7 octobre», affirme l'armée dans un communiqué.

L'armée n'a pas donné plus de détails sur l'opération invoquant «la sécurité des otages, des forces militaires et la sécurité nationale».

De qui parle-t-on?

Kaid Farhan Alkadi travaillait comme vigile au kibboutz Magen, frontalier de la bande de Gaza, quand il a été enlevé le 7 octobre, selon le Forum des familles des otages.

«Son état de santé est bon et il a été transféré dans un hôpital israélien,» a déclaré David Mencer, un porte-parole du gouvernement israélien.

Le président israélien Isaac Herzog a salué «le sauvetage réussi» et qualifié sa libération de «moment heureux pour l'Etat d'Israël et la société israélienne», selon un communiqué de son bureau.

Combien d'otages?

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 104 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.

«Les autres otages ne peuvent pas se permettre d'attendre un autre miracle de ce genre (...) un accord négocié est le seul moyen d'avancer», a plaidé mardi le Forum des familles des otages:

«Nous appelons la communauté internationale à maintenir la pression sur le Hamas pour qu'il accepte l'accord et libère tous les otages.»

Des négociations sont en cours entre Israël et le Hamas via des médiateurs qataris, égyptiens et américains pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza assorti à la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. (jah/ats)