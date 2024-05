«All Eyes on Rafah»: pourquoi cette image est devenue virale

«All Eyes on Rafah»: on vous explique tout de cette image virale

Cette image a été partagée plus de quarante millions de fois sur Instagram. Image: instagram

Partagée des millions de fois sur Instagram, cette image nous invite à tourner notre attention vers la ville de Rafah, où un camp de réfugiés a été la cible d'une frappe israélienne tuant hommes, femmes et enfants. Explications.

Natasha Hähni / ch media

«All Eyes on Rafah», en français «Tous les yeux sur Rafah». C'est le message que l'on peut lire sur des images partagées des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. La plus connue a été réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et est censée montrer un camp de tentes dans la ville située au sud de la bande de Gaza.

Après le bombardement d'un camp de réfugiés par Israël qui a fait de nombreuses victimes dimanche soir, les critiques internationales à l'encontre des actions israéliennes se sont nettement intensifiées. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes.

D'où vient cette phrase?

Le slogan semble trouver son origine dans la déclaration du représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens occupés. Rik Peeperkorn a déclaré quelques jours après que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné l'élaboration d'un plan d'évacuation de Rafah:

«Tous les yeux sont tournés vers Rafah»

Il a ainsi averti des conséquences potentiellement dévastatrices d'une offensive israélienne dans cette ville, où jusqu'à près de deux millions de personnes déplacées ont trouvé refuge.

Les récentes frappes à Rafah ont poussé des personnalités comme Dua Lipa, Bella Hadid, l’ex-première ministre finlandaise Sanna Martin et d'autres à repartager l'image. C'est aussi le cas d'organisations et des groupes comme Save the Children, Jewish Voice for Peace et Palestine Solidarity Campaign.

Le slogan a été utilisé lors de manifestations à Paris, à Londres, aux Pays-Bas, à New York, à Los Angeles.

D'où vient l'image?

Rien que sur Instagram, elle a été partagée des dizaines de millions de fois. L'image a été créée par un compte en Malaisie à l'aide de l'IA. Le profil «@chaa.my_» redirige vers le compte principal du créateur «@shahv4012». Dans sa story Instagram, le jeune homme partage des posts de nombreuses personnes qui le remercient pour ses images, mais aussi des images de pages pro-palestiniennes ainsi que des contenus en partie antisionistes.

Ainsi, on peut voir une carte d'Israël et des territoires palestiniens sur laquelle Israël est barré pour laisser place à l'inscription «Palestine». S'y ajoute un post de «Boycott, Divestment and Sanctions» (BDS). Ce mouvement a pour objectif d'isoler Israël sur le plan économique, culturel et politique. L'Allemagne, l'Autriche et les Etats-Unis ont officiellement qualifié la campagne BDS d'antisémite.

L'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer cette image a par ailleurs agacé certains observateurs. Ils estiment qu'il existe des centaines de photographies authentiques qui reflètent réellement la situation sur le terrain, et que cette image «lisse» la réalité que des journalistes palestiniens risquent leur vie pour documenter.

Que se passe-t-il à Rafah en ce moment?

Des dizaines de personnes sont mortes lors d'une frappe aérienne sur un camp de réfugiés qui, selon l'armée israélienne, visait deux membres haut placés du Hamas qui s'y trouvaient. Selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, environ 180 personnes ont été blessées, certaines grièvement. Peu après l'attaque, des images et des vidéos de l'incendie, de personnes brûlées et de cabanes carbonisées se sont répandues sur les réseaux sociaux.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié l'incident d'«erreur tragique». La «tragédie» se serait selon lui produite malgré les efforts israéliens pour éviter de nuire aux civils. Il insiste néanmoins sur la poursuite de l'offensive à Rafah. Le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré que l'armée avait largué deux bombes sur les forces du Hamas. Les munitions étaient toutefois trop petites pour déclencher un incendie. Il a ajouté qu'une enquête était en cours pour déterminer si des armes avaient été stockées dans la zone et si elles avaient pu déclencher l'incendie.

Pas plus tard que vendredi soir dernier, la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël de mettre immédiatement un terme à sa campagne militaire ainsi qu'à d'autres actions à Rafah, car elles imposent des conditions de vie déplorables aux Palestiniens. Pourtant, les chars israéliens continuent d'avancer à Rafah.

Les critiques pleuvent

La situation à Rafah est «épouvantable», a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Meseberg. «Les opérations israéliennes à Rafah doivent cesser», a exigé Emmanuel Macron. «Israël doit respecter le droit international dans ses actions», a déclaré Olaf Scholz.

La Maison Blanche américaine considère aussi qu'une offensive terrestre de grande envergure à Rafah est une erreur. A l'heure actuelle, Israël n'aurait toutefois «pas encore franchi la ligne rouge», d'après le porte-parole américain John Kirby.