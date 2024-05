JO de Paris: les répétitions pour la cérémonie d'ouverture sont maudites

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris aura lieu sur la Seine, le vendredi 26 juillet. Keystone

C'est la deuxième fois en deux mois que les organisateurs des JO de Paris sont contraints de reporter une répétition générale pour la cérémonie d'ouverture, à cause de la météo.

Une répétition de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui devait se tenir fin mai sur la Seine a été reportée. Le débit du fleuve est trop fort, a-t-on appris auprès de la préfecture de la région Ile-de-France.

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris doit se tenir le 26 juillet au soir le long de six kilomètres de Seine, dans un format inédit sur lequel mise beaucoup l'Etat, les organisateurs et le CIO, pour dépoussiérer le genre et démarrer par un coup d'éclat. Une première répétition avait eu lieu le 17 juillet 2023 entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, impliquant une quarantaine de bateaux.

Une autre devait avoir lieu le 8 avril, mais elle a été reportée en raison de la crue du fleuve et d'un printemps très pluvieux en Ile-de-France qui ne facilite pas les choses. C'est maintenant celle du 27 mai qui est reportée, a indiqué la préfecture de région. (ats/afp)