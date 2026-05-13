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Ce que l'on sait de la fête secrète des milliardaires dont personne ne parle

A Montecito, quartier huppé de Los Angeles, une fête ultra-secrète a réuni milliardaires, stars et patrons de la tech: débats, activités ludiques et concert privé de Justin Bieber en vase clos étaient au programme.

Patrick Toggweiler Suivez-moi

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Chaque fois que les beaux, les riches et les puissants se barricadent derrière des portes closes, la cuisine conspirationniste de ceux qui en sont exclus s'emballe. Plus l'élite se montre mystérieuse et discrète, plus le bouillon mijote à feu vif.

La semaine dernière, une telle rencontre a eu lieu, à Montecito, le quartier huppé au nord de Los Angeles, la Riviera américaine. Là où se dresse la modeste chaumière du prince Harry et de son épouse et Meghan. Là où vivent aussi George Lucas, Ariana Grande, Katy Perry et Gwyneth Paltrow.

Meghan Markle, qui trie des fleurs dans le jardin de sa résidence de Montecito. Image: imago

Une brochette de grands noms

Une nuit dans un Beach Room du Rosewood Miramar Hotel à Montecito coûte 5670 dollars (4400 francs). Pourtant, même avec l'argent nécessaire, aucune chambre n'était disponible du 5 au 7 mai. Durant ces trois jours, le Miramar était réservé à des hôtes triés sur le volet.

Parmi eux, le PDG de Nvidia Jensen Huang, Joe Tsai (cofondateur de l'Alibaba Group et propriétaire des Brooklyn Nets), Bob Iger (ancien PDG de Walt Disney), Neal Mohan (PDG de YouTube) et Ben Lamm (PDG de Colossal Biosciences, dont l'ambition à la Jurassic Park est de ramener à la vie des espèces disparues).

Mais les membres plus élusifs de cette rencontre ont également eu droit à leur chambre au Miramar, selon une photo du programme ayant fuité: le fabricant d'armes Palmer Luckey (fondateur d'Anduril et beau-frère du républicain Matt Gaetz), Alex Karp (PDG de Palantir), Mathias Döpfner (président du conseil d'administration d'Axel Springer) et Gianni Infantino (président de la FIFA).

Le club des super-riches et des super-puissants a été bousculé par celui des super-célèbres. Ce dernier était mené par Julia Roberts, Justin Bieber, Trevor Noah, Chris Rock, James Cameron, Oprah Winfrey, Jeff Koons et Lionel Richie. Les deux listes ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante et ont été rendues publiques par Puck News sur X. Il se murmure que Kendrick Lamar était également présent.

Mais que faisaient donc ces personnalités illustres pendant trois jours, tandis que le reste de la population américaine se débattait dans l'étau de la hausse du coût de la vie?

Un programme étonnant

Alex Karp et Mathias Döpfner (dont le fils bâtit un fonds de capital-risque avec l'aide de Peter Thiel) ont eu l'occasion de philosopher sur le thème «données, drones et démocratie». Une conversation assurément stimulante, puisqu'ils apprécient au moins deux des trois sujets évoqués.

Alex Karp, PDG de l'entreprise technologique Palantir. Image: Imago

Trevor Noah et Julia Roberts ont discuté du «prix d’une icône» et du «cœur d’une icône», tandis que Leena Nair (PDG de Chanel) et Oprah Winfrey ont abordé la «liberté de s’épanouir quand on en a les moyens». Ensuite, Justin Bieber et Jensen Huang (quel duo!) ne se sont pas fait de cadeaux lors de la table ronde intitulée «Aucune question ne reste sans réponse».

Le fameux et étrange programme qui a fuité. Image: Capture d'écran X

Après un léger dîner bio (signé Nancy Silverton) au bord de la piscine du Cabana Pool, la troupe s'est dirigée vers le Manor Bar. Là, Justin Bieber a donné un concert de 30 minutes. La première journée s'est achevée en apothéose avec un joyeux concours de construction Lego, arbitré par le comédien Chris Rock et le fabricant d'armes à l'IA Palmer Luckey.

C'est Jeffrey Katzenberg qui avait organisé la fête: ancien patron de Disney, futur plaignant contre la firme, il est cofondateur et PDG de DreamWorks. Il est un soutien de longue date du parti démocrate, a été l'un des premiers à soutenir Barack Obama et a joué un rôle important dans la campagne de Kamala Harris.

Après le rachat de DreamWorks par Comcast en 2016, Jeffrey Katzenberg a fondé la société d'investissement WndrCo, spécialisée dans la technologie et les nouveaux médias. C'est également le nom que porte désormais sa mystérieuse conférence/fête qu'il organise depuis quelques années: WNDR.

L'homme au prénom chargé d'histoire: Jeffrey Katzenberg. Image: keystone

Un rare aperçu d'une fête en élites

WNDR 26 n'avait pas été annoncé. Seules les personnes ayant reçu une invitation personnelle pouvaient y participer. L'événement n'a ni présence sur les réseaux sociaux ni page Wikipédia, mais dispose en revanche d'une stricte interdiction de filmer et de photographier. Les médias n'étaient pas non plus conviés. Les rares informations ont filtré grâce à l'indiscrétion d'un employé de l'hôtel, via les réseaux sociaux et Reddit, jusque dans les rédactions des sites de potins.

C'est surtout Trevor Noah qui est aujourd'hui critiqué pour avoir tendu la main à ce cercle élitiste avec une naïveté déconcertante. Mais ce que révèle également le programme qui a fuité, c'est qu'ils ne sont pas si différents de nous.

Peut-être qu'ils boivent de l'eau un peu plus chère, mais ce n'est que de l'eau.