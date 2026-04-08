Matthew Perry avait été retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023. Image: www.imago-images.de

Mort de Matthew Perry: la «Reine de la kétamine» va être fixée

Jasveen Sangha avait vendu des dizaines de doses de drogue à l'acteur décédé en 2023. Ellle encourt jusqu'à 65 ans de prison.

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Deux ans et demi après la mort de Matthew Perry, une trafiquante pourvoyeuse de la drogue qui a tué l’acteur vedette de la série Friends doit être condamnée mercredi par un tribunal de Californie.

Surnommée la «Reine de la kétamine» dans certains milieux hollywoodiens, Jasveen Sangha encourt jusqu'à 65 ans de prison, après avoir plaidé coupable l'an passé d'une série de chefs d’accusation, dont la distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

Jasveen Sangha Image: DR

Cette reconnaissance de culpabilité lui a évité un procès face à un jury et a conduit les procureurs à abandonner d'autres chefs d'accusation. Sangha, une Américano-Britannique âgée de 42 ans, est en détention provisoire depuis août 2024.

«Honorer n'importe quelle commande»

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de Friends et suscité une pluie d'hommages à Hollywood. L'acteur âgé de 54 ans, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Jasveen Sangha, sous les projecteurs en raison de son profil de jet-setteuse, avait vendu des dizaines de doses de kétamine à l'acteur. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, mais aussi de la méthamphétamine et de la cocaïne.

En matière de kétamine, elle se vantait de pouvoir «honorer n'importe quelle commande», selon l'enquête, grâce à ses relations avec un «chef cuisinier» et un «scientifique».

Deux docteurs interdits d'exercer

Outre Jasveen Sangha, quatre autres personnes ont plaidé coupable pour leur implication dans le décès de Matthew Perry: son assistant personnel, Kenneth Iwamasa, un intermédiaire, Erik Fleming, avec lequel travaillait Sangha, et deux médecins accusés d'avoir consciemment exploité son addiction.

Le Dr Salvador Plasencia a été condamné en décembre à 30 mois de prison. Il avait vendu à l'acteur une vingtaine de flacons de kétamine dans les semaines précédant sa mort.

Salvador Plasencia Keystone

L'autre médecin en cause, Mark Chavez, fournissait le Dr Plasencia en kétamine. Il a lui aussi été condamné en décembre à huit mois d'assignation à résidence et 300 heures de travaux d'intérêt général. Les deux docteurs ont été interdits d'exercer la médecine.

Salvador Plasencia achetait la kétamine à Mark Chavez et la revendait à Matthew Perry à des prix exorbitants. «Je me demande combien ce crétin va payer», avait écrit le premier au second dans un SMS exhumé par les enquêteurs. Kenneth Iwamasa et Erik Fleming doivent être fixés sur leur sort d'ici fin avril.

Neuf millions de dollars pour se sevrer

Véritable phénomène culturel, Friends a été diffusée entre 1994 et 2004 et a propulsé Matthew Perry vers la gloire. La série narrant les péripéties d'une bande de copains à New York a marqué une génération de téléspectateurs.

Mais en coulisses, l'acteur a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial de Chandler. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention de sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer:

«Je devrais être mort»

Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété« tous les soirs» pendant le tournage de Friends. (jzs/afp)