Voici un an jour pour jour que Matthew Perry nous a quittés. Sa maison a trouvé preneur. Image: watson

La maison de Matthew Perry a été vendue pour une fortune

La luxueuse villa de l'acteur Matthew Perry a été vendue pour la modique somme de 8,5 millions de dollars, un an après sa mort.

Matthew Perry nous a quittés il y a pile un an, le 28 octobre 2023. Etrange coïncidence: c'est dans ce bien triste timing que sa luxueuse villa du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles a trouvé preneur, comme l'indique le Los Angeles Times.

C'est dans cette villa que Matthew Perry est mort. Image: Los Angeles Times

Cette villa a été vendue 8,55 millions de dollars à une productrice ayant fait fortune dans l'immobilier et qui compte utiliser cette résidence comme une maison de vacances.

La demeure de quatre chambres avec son terrain de 3 500m2 avait été achetée six millions par l'acteur en 2020. Une maison d'architecture moderniste datant de 1965 que l'acteur a rehaussée en y construisant une piscine à débordement avec une vue sur l'océan.

C'est dans cette maison, et plus précisément dans le jacuzzi annexant la piscine, que la star de Friends a été retrouvée morte à 54 ans. Si les premiers rapports parlaient de noyade, l'autopsie a révélé que le décès de Mattew Perry découlait des suites des effets aigus de la kétamine, un puissant anesthésiant.

La famille s'exprime

Un an après la mort de Mattew Perry, sa famille a tenu à prendre la parole pour la première fois depuis le décès de la star. Sa sœur, Caitlin Morrison, est désormais directrice exécutive de la Matthew Perry Foundation of Canada, une association caritative fondée après la mort de l’acteur pour sensibiliser le public et améliorer les possibilités de traitement pour les personnes luttant contre la toxicomanie.

«Le travail que je fais aujourd'hui est très égoïste, car j'ai l'impression d'être juste à côté de Matthew, de travailler avec lui chaque jour sur une cause qui lui tenait à cœur. J'ai le privilège de pouvoir le garder très, très près de moi tout le temps, et c'est merveilleux.» Caitlin Morrison hello

Elle a ajouté que Matthew Perry «aurait aimé qu’on se souvienne de lui pour son engagement à aider les personnes souffrant de dépendance».