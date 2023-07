Sa popularité s'est effondrée après des scandales personnels et des révélations sur son train de vie fastueux en Espagne à partir de 2012. Juan Carlos a abdiqué en 2014 au profit de son fils Felipe VI, qui a pris ses distances avec lui.

Juan Carlos et le général Franco en 1968. Image: KEYSTONE

L'avocat a de plus plaidé la question de la compétence, estimant que la justice britannique n'est pas compétente pour juger des actes qui auraient eu lieu notamment à Monaco ou en Suisse . Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn a porté plainte pour harcèlement en octobre 2020 à Londres, où elle résidait.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui a été la maîtresse de Juan Carlos entre 2004 et 2009, affirme qu'après leur rupture, à partir de 2012, elle a été espionnée et harcelée pendant huit ans sur ordre de l'ancien monarque. Cette femme d'affaires danoise de 58 ans mais aussi ses enfants auraient subi des menaces. Il aurait exigé qu'elle lui rende des cadeaux, tels que des oeuvres d'art, des bijoux ainsi que de l'argent pour un montant de 65 millions d'euros.

La bataille judiciaire entre l'ex-souverain espagnol Juan Carlos et son ancienne maîtresse est revenue mardi devant un tribunal britannique. L'ex-maîtresse réclame près de 140 millions de francs suisses pour des dommages psychologiques.

L'ex-roi d'Espagne est à nouveau dans la tourmente. Son ancienne maîtresse Corinna Larsen lui réclame 140 millions de francs suisses et l'accuse de l'avoir fait espionner.

