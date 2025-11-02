Angleterre: dix blessés dans une attaque à l'arme blanche

Une attaque au couteau a fait dix blessés samedi, dont neuf «potentiellement en danger de mort» dans un train en Angleterre. La police a arrêté deux personnes.

Le motif de l'attaque n'est pas connu pour l'heure. Keystone

Les forces de l'ordre ont été alertées en fin de journée d'un incident à bord d'un train qui circulait vers Londres, dans l'est de l'Angleterre. Suite au déclenchement du système d'alarme, elles sont intervenues en gare d'Huntingdon, proche de Cambridge.

«L'attaque a été déclarée incident majeur et la police antiterroriste aide à l'enquête pendant que nous travaillons à établir toutes les circonstances de l'incident» La police des transports

Aucune précision n'a été donnée dans l'immédiat sur l'identité des victimes ni sur celle des suspects.

La police avait précédemment indiqué que «plusieurs personnes avaient été poignardées» et «deux personnes arrêtées» pour cette attaque qualifiée «d'extrêmement préoccupante» par le premier ministre britannique, Keir Starmer.

«Du sang partout»

Des témoins interrogés par The Times évoquent un homme avec un grand couteau et des passagers cachés dans les toilettes du train pour se protéger.

Un témoin cité par plusieurs médias décrit un homme courant dans le wagon, le bras ensanglanté, en criant: «Ils ont un couteau!». Un autre a rapporté avoir vu «du sang partout».

Avant même que n'émergent ces témoignages, Keir Starmer avait qualifié sur X l'incident d'«extrêmement préoccupant».

«Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, et je remercie les services d'urgence pour leur réaction», a-t-il indiqué, conseillant aux personnes dans la zone de l'attaque de «suivre les consignes de la police».

Les secours régionaux ont affirmé avoir mobilisé «une réponse d'ampleur» au niveau de la gare d'Huntingdon. Le train en question était parti à 18h25 de la ville de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, avec pour destination la gare londonienne de King's Cross, a précisé la British Transport Police.

«Crise nationale»

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER), qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures». (ats/afp)