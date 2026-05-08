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L'issue des élections locales risque de ne pas plaire à Keir Starmer

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer and wife Victoria arrive at a polling station in central London, Thursday, May 7, 2026 to cast their votes in the local elections.(AP Photo/Kirsty Wiggleswor ...
Keir Starmer et sa femme au bureau de vote.Keystone

L'issue des élections locales risque de ne pas plaire à Keir Starmer

Fragilisé par une série de faux pas, le Premier ministre britannique risque de louper son premier grand test électoral.
08.05.2026, 06:4808.05.2026, 06:48

Les Britanniques ont voté jeudi lors d'élections locales qui s'annoncent douloureuses pour le Labour de l'impopulaire Premier ministre Keir Starmer comme pour ses rivaux conservateurs, menacés par le parti anti-immigration Reform UK et par les Verts à gauche.

Depuis son retour au pouvoir en juillet 2024 après 14 années dans l'opposition, le parti travailliste peine à concrétiser ses promesses de croissance, au moment où le conflit au Moyen-Orient accentue la crise du coût de la vie.

Les bureaux de vote ont fermé jeudi à 21h00 (23h00 en Suisse) en Angleterre, Ecosse et au Pays de Galles, et les premiers résultats sont attendus dans la nuit et tout au long de la journée de vendredi.

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Les sondages prévoient un recul de la formation de centre-gauche lors de ce premier grand test électoral pour Keir Starmer. La popularité du dirigeant de 63 ans a chuté après une série de faux pas, revirements et polémiques, suscitant en interne la tentation de le remplacer à Downing Street.

Immigration

L'immigration cristallise aussi le mécontentement de nombreux Britanniques, alors que le nombre de migrants clandestins arrivés par la Manche depuis 2018 est sur le point de passer la barre des 200 000.

«Cette élection va consolider la position de Reform en tant que force dominante de la politique britannique», assure Zia Yusuf, un porte-parole du parti d'extrême droite Reform UK, interrogé par l'AFP lors de la soirée électorale.

La progression de la formation anti-immigration confirmerait, comme ailleurs en Europe, la fragmentation du paysage politique, longtemps dominé par les travaillistes et conservateurs.

Plus de 5000 sièges d'élus locaux étaient en jeu (sur plus de 16 000) en Angleterre, et les électeurs ont voté pour renouveler les Parlements gallois et écossais.

Nationaliste de gauche

Au Pays de Galles, le parti nationaliste de gauche Plaid Cymru est donné légèrement en tête devant Reform UK, selon un sondage Survation dévoilé mercredi.

A Londres, place forte du Labour, les Verts espèrent d'importants gains, sous l'impulsion de leur nouveau leader Zack Polanski qui a accentué le positionnement à gauche du parti.

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En Ecosse, le parti indépendantiste SNP, au pouvoir depuis 19 ans, compte conserver la majorité, et les travaillistes risquent de perdre du terrain.

Une nouvelle victoire du SNP ouvrirait «la possibilité de choisir notre propre avenir par référendum», a estimé le Premier ministre écossais et chef du SNP, John Swinney jeudi. Les Ecossais ont rejeté l'indépendance lors d'un référendum en 2014.

Un remaniement est également évoqué pour tenter de relancer le gouvernement, dont le prochain rendez-vous est le très solennel discours du roi la semaine prochaine. Charles III y détaillera les futurs projets de loi préparés par l'exécutif. (ats)

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