Voici ce qu'il faut retenir des municipales en France

Paris et Marseille qui restent à gauche, l'extrême-droite qui engrange des victoires et une stratégie de gauche radicale qui échoue: on fait le point sur le scrutin de dimanche chez nos voisins français.

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La gauche a conservé dimanche les deux plus grandes villes de France lors des élections municipales, avec notamment une victoire de prestige à Paris. Le scrutin, attendu à un an de la présidentielle, a vu l'extrême droite s'imposer dans plusieurs villes moyennes.

Large vainqueur à l'issue d'un second tour annoncé comme incertain dans la capitale, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire (48 ans), ancien premier adjoint de la maire sortante Anne Hidalgo, a marqué sa victoire en rejoignant, tout sourire, l'Hôtel de Ville à bord d'un vélo en libre-service.

Emmanuel Grégoire Keystone

En le choisissant pour mener le cinquième mandat socialiste dans la capitale depuis 2001, «Paris a décidé de rester fidèle à son histoire», a-t-il lancé après sa victoire annoncée avec 50% à 53% des voix. Sa rivale, l'ancienne ministre de droite Rachida Dati n'a rassemblé qu'entre 37% et 40%, malgré le ralliement du candidat de centre-droit et le désistement de la candidate d'extrême droite. La candidate de gauche radicale Sophia Chikirou obtient, elle, autour de 9%.

Rachida Dati Keystone

Le nouveau maire de la capitale française a fait de sa victoire un symbole à un an de la présidentielle, pour laquelle l'extrême droite est annoncée large favorite du premier tour. «La bataille de France sera violente», a-t-il prédit, en affirmant que «Paris sera le coeur de la résistance» à l'union de la droite et de l'extrême droite.

Des «irrégularités» dénoncées à Lyon

A Marseille (sud-est), le maire sortant de gauche Benoît Payan, qui s'était posé en rempart face au parti d'extrême droite RN arrivé «aux portes de la ville» lors du premier tour, l'a également largement emporté. Après le coude-à-coude du premier tour (36,7% contre 35%), il est crédité de 53% à 56,2% des voix, contre 39,1% à 41,5% à son principal concurrent d'extrême droite Franck Allisio.

Benoît Payan Keystone

La gauche a également conservé Lyon (centre-est), la troisième ville du pays où le maire écologiste Grégory Doucet l'a emporté de justesse (50,67% des voix) face à l'ancien patron du club de football de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas (49,33%), longtemps favori des sondages. Ce dernier à dénoncé des «irrégularités» et a annoncé déposer un recours.

A peine réélu dans sa ville du Havre (ouest), l'ancien premier ministre français Edouard Philippe, candidat déjà déclaré pour la présidentielle de 2027, s'est, lui aussi, immédiatement projeté dans la course des 13 prochains mois. «Il y a des raisons d'espérer quand tous ceux de bonne volonté se rassemblent dans un discours de vérité et qu'ils écartent les extrêmes et leur facilité», a-t-il déclaré devant ses partisans.

Un «commencement» pour Bardella

Premier parti de France, le Rassemblement national a ajouté de nombreuses victoires, après les 24 revendiquées au premier tour. Sa cheffe de file Marine Le Pen a affirmé que le parti l'a emporté dans des «dizaines» de communes, dont Carcassonne (sud-ouest), Menton et Cannes (sud-est). Le RN a échoué en revanche à rafler Toulon (sud-est) et Nîmes (sud).

Marine Le Pen Image: EPA

«Jamais le RN et ses alliés n'ont compté autant d'élus sur le territoire français. Dans plusieurs dizaines de communes. Nous sommes appelés à faire nos preuves [...] Ces succès ne sont pas un aboutissement, mais un commencement», a déclaré Jordan Bardella, le président du RN, annoncé en tête dans les sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle en 2027.

Jordan Bardella Keystone

Un de ses alliés, le transfuge de la droite Eric Ciotti, l'a emporté à Nice (sud-est), cinquième ville de France (360 000 habitants).

A gauche, les résultats des alliances controversées entre socialistes et écologistes avec la gauche radicale continueront de faire débat. Ces alliances locales – alors que le chef du parti socialiste avait exclu tout «accord national» – n'ont pas été payantes, comme à Toulouse (sud-ouest), quatrième ville de France, où le ralliement des listes socialistes au candidat de La France Insoumise (LFI, gauche radicale) a échoué.

La droite traditionnelle a tiré son épingle du jeu de ces échecs. Outre Toulouse, des villes socialistes de longue date sont tombées dans son escarcelle, comme Clermont-Ferrand (centre) ou Tulle (centre), ville de l'ancien président François Hollande. Autre ancien premier ministre, le centriste François Bayrou, a été battu à Pau (sud-ouest), qu'il dirigeait depuis 2014.

François Bayrou Keystone

Ce scrutin traditionnellement mobilisateur est marqué par une participation historiquement basse, hors celui de 2020 tenu en plein Covid-19. Elle s'affiche à environ 57%, selon les institutions de sondage. (jzs/ats)