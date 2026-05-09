assez dégagé17°
DE | FR
burger
International
Politique

Peter Magyar officiellement intronisé à la tête de la Hongrie

Peter Magyar officiellement intronisé à la tête de la Hongrie

epa12943979 Newly sworn-in Prime Minister Peter Magyar stands in front of the parliament building after the inaugural session of the new National Assembly in the parliament building in Budapest, Hunga ...
Peter Magyar a prêté serment en tant que nouveau premier ministre de la Hongrie.Keystone
Après son élection par le peuple en avril, Peter Magyar a été formellement intronisé premier ministre de la Hongrie par le parlement. Il promet de dénoncer les abus commis par le passé.
09.05.2026, 22:0009.05.2026, 22:00

Peter Magyar est devenu samedi officiellement le nouveau premier ministre de la Hongrie, offrant à son pays «l'espoir d'un nouvel élan», selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le conservateur pro-européen, qui a surgi sur la scène politique hongroise il y a à peine deux ans et mis fin au 16 ans de pouvoir sans partage du nationaliste Viktor Orban, a été formellement élu par le parlement par 140 voix pour, 54 contre contre et une abstention. Une consécration qui s'est déroulée en l'absence de Viktor Orban qui a renoncé à son poste de député. En dénonçant la corruption du système Orban, Peter Magyar a déclaré:

«Je ne régnerai pas sur la Hongrie, mais je servirai mon pays»

Il a annoncé la création d'un office indépendant en charge de «mettre au jour les abus commis» au cours des 20 dernières années et de récupérer les sommes détournées. «Bienvenue dans une Hongrie libre et démocratie», a-t-il plus tard lancé à la foule de plus de 100 000 personnes rassemblée depuis le matin.

«Le vrai travail commence maintenant», a-t-il ajouté, promettant de «montrer que la politique peut être belle, courageuse et honnête» sous les cris enthousiastes du public, qui brandissait des drapeaux hongrois et européens et était invité à faire la fête jusque tard dans la soirée. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Législatives en Hongrie : Viktor Orban détrôné par le pro-européen Peter Magyar
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Rubio rencontre Meloni après les critiques de Trump
Le président américain s'en est pris à la cheffe du gouvernement italien pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran. Un accrochage que Marco Rubio va aborder lors de sa visite à Rome.
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio rencontre vendredi la première ministre italienne Giorgia Meloni après les propos acerbes de Donald Trump à son encontre et sur fond de divergences vis-à-vis de la guerre au Moyen-Orient. Au lendemain de ses retrouvailles avec le pape Léon XIV, au cours desquelles les deux responsables ont eu selon Washington un échange «amical et constructif», Rubio doit se rendre à Palazzo Chigi pour y voir la première ministre italienne.
L’article