Peter Magyar officiellement intronisé à la tête de la Hongrie

Peter Magyar a prêté serment en tant que nouveau premier ministre de la Hongrie. Keystone

Après son élection par le peuple en avril, Peter Magyar a été formellement intronisé premier ministre de la Hongrie par le parlement. Il promet de dénoncer les abus commis par le passé.

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Peter Magyar est devenu samedi officiellement le nouveau premier ministre de la Hongrie, offrant à son pays «l'espoir d'un nouvel élan», selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le conservateur pro-européen, qui a surgi sur la scène politique hongroise il y a à peine deux ans et mis fin au 16 ans de pouvoir sans partage du nationaliste Viktor Orban, a été formellement élu par le parlement par 140 voix pour, 54 contre contre et une abstention. Une consécration qui s'est déroulée en l'absence de Viktor Orban qui a renoncé à son poste de député. En dénonçant la corruption du système Orban, Peter Magyar a déclaré:

«Je ne régnerai pas sur la Hongrie, mais je servirai mon pays»

Il a annoncé la création d'un office indépendant en charge de «mettre au jour les abus commis» au cours des 20 dernières années et de récupérer les sommes détournées. «Bienvenue dans une Hongrie libre et démocratie», a-t-il plus tard lancé à la foule de plus de 100 000 personnes rassemblée depuis le matin.

«Le vrai travail commence maintenant», a-t-il ajouté, promettant de «montrer que la politique peut être belle, courageuse et honnête» sous les cris enthousiastes du public, qui brandissait des drapeaux hongrois et européens et était invité à faire la fête jusque tard dans la soirée. (btr/ats)