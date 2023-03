Tu-duuuum! dr / watson

Ces politiciens aux déboires fiscaux (qui auraient pu finir sur Netflix)

La ministre vaudoise des finances, Valérie Dittli, accusée de «tourisme fiscal»? Boring. Retour sur des affaires fiscalo-politico-médiatiques qui ont fait grand bruit à l'étranger et auraient mérité de finir en séries Netflix.

Certes, La Zougoise d'origine Valérie Dittli a dû passer un sale week-end. À commencer par un sale quart d'heure, vendredi, en direct à la radio, dans Forum sur la RTS. La conseillère d'Etat vaudoise en charge des finances, et donc des impôts, n'a jamais été taxée dans le canton de Vaud. Depuis ces révélations, la presse romande en fait ses choux gras.

Mais cette histoire fiscale valdo-zougoise n'arrive pas à la cheville des tornades fiscalo-politico-médiatiques à l'international.

Voici un top 5 des histoires bien WTF, de la plus théâtrale à plus politiquement correcte, qui ont animé le débat public à l'étranger. On vous a saupoudré ça de condamnations pour diffamation, pots-de-vin, comptes en Suisse, prison, Panama Papers, blanchiment, et même le cas d'un acteur politique devenu un acteur... tout court.

Thomas Thévenoud (France)

L'ex-secrétaire d’Etat de François Hollande, qui avait été contraint de présenter sa démission au bout de neuf petits jours en 2014, déclarait souffrir de «phobie administrative». Une maladie pas reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Un mal qui lui avait fait oublier de déclarer ses revenus en 2012, mais aussi de renvoyer hors délais ses déclarations en 2009, 2010, 2011 et 2013. Le Français est condamné, en 2018, à un an de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité.

Mais, depuis, ce Français qui travaille désormais comme directeur de publication pour la revue politique Charles, a su rebondir. Il sera à l'affiche du film De grandes espérances dès le 22 mars où il incarne... un ministre.

Jérôme Cahuzac (France)

La chute de l'ex-ministre du Budget français a été vertigineuse, tant les dossiers planqués sous les tapis étaient nombreux. Alors qu'il portait le projet de loi de finances 2013, le journal online Mediapart l'épingle pour fraude fiscal. Les scandales s'enchaînent, c'est le début de la fin. Il est accusé d'avoir des comptes cachés à l'étranger, de blanchiment, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, d'être impliqué dans l'affaire des Panama Papers, d'acceptations de pots-de-vin, de sous-évaluation de son patrimoine dans ses déclarations, d'emploi fictif...

L'ex-membre du Parti socialiste français, condamné à deux ans de prison ferme et deux ans avec sursis, a finalement pu bénéficier d'un aménagement. Jérôme Cahuzac a ainsi purgé sa peine avec un bracelet électronique, à son domicile principal, qu'il a déclaré être en Corse. Depuis le 8 septembre 2020, il n'est plus contraint de porter le bracelet.

Arié Dery (Israël)

L'an dernier, l'affaire a agité Israël. Arié Dery a été condamné pour fraude fiscale début 2022, puis nommé ministre de l'Intérieur et de la Santé... le 29 décembre de la même année. Une nomination invalidée trois semaines plus tard par la Cour suprême, qui a rappelé que «M. Dery avait annoncé début 2022 son retrait de la vie politique pour éviter la prison, après sa condamnation pour fraude fiscale».

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ainsi du se résoudre à démettre son nouveau ministre de ses fonctions, tout en soulignant que le jugement «ignorait la volonté du peuple» et qu'il s'efforcerait de «trouver un moyen légal pour que M. Dery puisse contribuer au service de l'Etat d'Israël». Benjamin Netanyahou est lui-même jugé en ce moment. Il fait face à des accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance, dans trois affaires.

Les Balkany (France)

Isabelle et Patrick Balkany ont été les protagonistes d'un feuilleton qui a tenu les Français en haleine durant plusieurs épisodes (et même plusieurs saisons). Le couple possédait des comptes non déclarés et des biens immobiliers en Suisse et au Liechtenstein. Ils ont été accusés notamment de fraude fiscale, blanchiment d'argent, corruption et prise illégale d'intérêts. Ils ont également été suspectés d'avoir reçu des pots-de-vin.

Après des années de procès, Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés en 2019, respectivement à quatre ans et trois ans de prison ferme. Il est libéré pour raisons de santé et placé sous bracelet électronique avec son épouse. Ils ont, tous deux, été déclarés inéligibles pendant dix ans.

Eric Jover (Andorre)

Ce n'est pas parce que l'Etat est minuscule (192e plus petit du monde) qu'il ne peut pas, lui aussi, se targuer d'avoir des histoires fiscales à raconter! Eric Jover, ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, a été accusé en début d'année de ne pas avoir payé depuis 2019 les impôts d’une société familiale... où il est pourtant le seul administrateur.

Selon une estimation des finances publiques andorranes, le préjudice porterait sur environ 60 000 euros. Bon, rien à voir avec Israël puisqu'il a remis sa démission et que des élections législatives, dont la date n'a pas été fixée, sont prévues pour ce printemps.

