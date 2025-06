Karol Nawrocki est né en 1983 à Gdansk. Keystone

Traqué par Poutine et pro-Trump: qui est le nouveau président polonais?

La Pologne a élu son nouveau président. Karol Nawrocki est un conservateur acquis à la cause de Donald Trump. Il traîne un certain nombre de casseroles et le Kremlin le recherche pour une histoire de statues. Portrait.

Anna Maria JAKUBEK / afp

Karol Nawrocki, vainqueur de l'élection présidentielle polonaise de dimanche, est un historien nationaliste spécialiste du monde criminel, qui a obtenu le soutien du principal parti d'opposition Droit et Justice (PiS, conservateur) et de l'administration Trump.

Selon les données de la commission électorale nationale, Karol Nawrocki a remporté 50,89% des voix contre 49,11% pour le maire pro-européen de Varsovie Rafal Trzaskowski lors du second tour de l'élection.

Avec son slogan «La Pologne d'abord, les Polonais d'abord», il a ciblé le million de réfugiés ukrainiens vivant dans le pays, membre de l'Otan mais également de l'Union européenne, envers laquelle il se montre aussi critique.

S'il s'est engagé à maintenir le soutien de la Pologne à l'Ukraine, qui se bat contre l'armée russe depuis février 2022, Karol Nawrocki s'oppose à l'adhésion à l'Otan de ce pays voisin et dénonce les aides accordées aux réfugiés ukrainiens en Pologne.

Dans une vidéo, il a déclaré que les prestations sociales étaient «avant tout destinées aux Polonais» et que, «dans les files d'attente chez les médecins et dans les hôpitaux», les Polonais devraient «avoir la priorité». Il a de plus reproché à Kiev de ne pas avoir «fait preuve de gratitude pour ce que les Polonais ont fait», et accusé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'«insolence» à l'égard de la Pologne.

Karol Nawrocki, admirateur de Trump

Admirateur de Donald Trump, Karol Nawrocki l'a rencontré à la Maison-Blanche peu avant le premier tour. Il affirme que le président américain lui a dit:

«Vous allez gagner»

Cette rencontre a soulevé en Pologne des accusations d'ingérence américaine dans l'élection.

Des supporters de Nawrocki portent un drapeau de lui et Trump. Keystone

La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a également apporté son soutien à Karol Nawrocki lors d'un rassemblement conservateur fin mai en Pologne:

«Il faut qu'il soit le prochain président»

Pendant la campagne, Karol Nawrocki a prôné la mise en place de contrôles à la frontière avec l'Allemagne afin d'empêcher l'entrée de migrants, refoulés selon lui par ce pays, et réclamé que Berlin verse à la Pologne des réparations pour la Seconde Guerre mondiale.

Dans l'espoir de séduire les électeurs d'extrême droite, Nawrocki a signé des engagements préparés par leur chef de file, Slawomir Mentzen. Sa campagne a été éclaboussée par des révélations sur son passé.

Des médias ont divulgué qu'il avait acquis un appartement auprès d'un homme âgé à l'issue d'une transaction jugée opaque par des observateurs et ses opposants politiques.

Le site d'informations Onet.pl a pour sa part publié une enquête explosive, affirmant qu'il était impliqué dans l'introduction de travailleuses du sexe dans un hôtel à Sopot (nord) à l'époque où il y travaillait comme garde, il y a une vingtaine d'années. Il a nié ces allégations et qualifié l'enquête de «tas de mensonges».

Recherché par le Kremlin

Karol Nawrocki est né dans la cité portuaire de Gdansk, où il a joué au football et pratiqué la boxe dans sa jeunesse, avant d'obtenir un doctorat en histoire et un MBA. Il a été directeur du musée de la Seconde Guerre mondiale de cette ville de 2017 à 2021.

Depuis 2021, il dirige l'Institut de la mémoire nationale (IPN) chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes. Ses recherches portent sur l'opposition anticommuniste polonaise, le crime organisé à l'époque communiste ou encore l'histoire du sport. L'année dernière, Moscou a ajouté ce nationaliste sur sa liste de personnes recherchées par le Kremlin en raison de ses démarches destinées à déboulonner des monuments de l'ère soviétique en Pologne.

Auteur sous pseudonyme

Karol Nawrocki est l'auteur de plusieurs livres, dont un sous un nom de plume, ce qui lui a valu des critiques. En 2018, signant Tadeusz Batyr, il a publié un ouvrage consacré à un gangster de l'ère communiste, Nikodem Skotarczak.

La même année, l'auteur présenté comme Tadeusz Batyr est apparu à la télévision d'Etat, le visage flouté et la voix modifiée, déclarant que Karol Nawrocki l'avait inspiré dans son travail. Le Nawrocki «officiel» a à son tour écrit sur les réseaux sociaux que Tadeusz Batyr lui avait demandé des conseils.

«Il m'a remercié en m'offrant un livre intéressant que je recommande»

Les médias ont découvert finalement que Batyr et Nawrocki n'étaient qu'une seule et même personne.

Accusé également d'entretenir des liens avec des gangsters et des néonazis, il a qualifié ces allégations de «manipulation», évoquant des contacts rares et limités à des fins professionnelles, il nie:

«Personne n'a jamais entendu un mot positif de ma part sur le nazisme»

Karol Nawrocki parle l'anglais et fait de la boxe à ses heures perdues. Il a deux enfants avec son épouse Marta.