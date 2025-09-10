L'aviation polonaise a été mobilisée (image d'archives). Image: www.imago-images.de

La Russie viole son espace aérien: la Pologne en état d'alerte

La Pologne dénonce un «acte d'agression» survenu lors d'une attaque russe en Ukraine, une première pour un membre de l'Otan depuis le début du conflit. Son aviation dit avoir fait feu contre plusieurs «objets hostiles».

L'armée polonaise a dénoncé mercredi un «acte d'agression» avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.

«A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens», a souligné le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un message sur X.

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé mercredi que l'aviation avait tiré contre des «objets hostiles» après des «violations» de son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine, une première pour un membre de l'Otan depuis le début du conflit.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Keystone

«C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens» Wladyslaw Kosiniak-Kamysz

Les forces polonaises et alliées ont surveillé avec des radars «plus de dix objets, et pour ceux pouvant représenter une menace, le commandant opérationnel des forces armées a pris la décision de les neutraliser». «Certains drones qui ont pénétré dans notre espace aérien ont été abattus», a-t-il détaillé. Les objets abattus étaient en cours de localisation, a indiqué cette source, sans préciser leur nombre.

Le premier ministre polonais Donald Tusk a indiqué avoir «informé le Secrétaire général de l'Otan (Mark Rutte NDLR) de la situation actuelle» et des actions entreprises, sur ce réseau social.

Poutine prêt à envahir

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, n'était pas opérationnel mercredi matin. «En raison des actions des services de l'État et de l'armée pour assurer la sécurité, l'espace aérien au-dessus d'une partie du pays, y compris au-dessus de l'aéroport Chopin, a été temporairement fermé. L'aéroport reste ouvert, mais aucune opération de vol n'a lieu actuellement», a annoncé l'aéroport dans un communiqué.

Ces incidents interviennent au lendemain d'un avertissement du président polonais Karol Nawrocki qui, lors d'une visite en Finlande mardi, avait estimé que le présient russe Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine.

Karol Nawrocki Keystone

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l'explosion d'un drone dans l'est du pays, qualifiant cet incident de «provocation délibérée». En 2023 un missile russe avait traversé l'espace aérien polonais en survolant sa frontière avec l'Ukraine.

En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils.

Plus grande vague de drones et missiles

L'Ukraine est la cible d'attaques intenses ces derniers jours. Tôt mercredi, une alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du pays.

Les autorités militaires de Kiev ont mis en garde la population contre une «menace d'attaque de missiles» tandis que des bombes guidées et des objets à grande vitesse ont été signalés par les forces aériennes vers Kharkiv et Soumy, dans l'est du pays. «La Russie a lancé de nombreux missiles, et les attaques de drones (...) ce qui représente une menace qui ne pèse pas seulement sur notre peuple», a souligné le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak sur X.

Andriï Iermak Image: DR

Mardi, un bombardement russe a tué au moins 24 personnes venues percevoir leurs allocations de retraite dans un village proche du front de la région de Donetsk, dans l'est du pays, selon les autorités.

La Russie avait lancé dimanche la plus grande vague de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays et frappant pour la première fois le siège du gouvernement. (jzs/ats)