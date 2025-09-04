Selon le parquet, un Suisse, cinq Portugais et deux Coréens figurent parmi les 16 victimes de l'accident de tram du 3 septembre. Keystone

Un Suisse figure parmi les morts de l'accident de tram à Lisbonne

Un Suisse, cinq Portugais et deux Coréens figurent parmi les 16 victimes de l’accident de funiculaire survenu mercredi à Lisbonne. Huit corps restent à identifier alors que les causes du drame, survenu lorsqu’une rame a dévalé une rue avant de percuter un immeuble, demeurent inconnues.

Cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse figurent parmi les personnes tuées dans l'accident de funiculaire qui a fait au moins 16 morts mercredi à Lisbonne, a annoncé jeudi le parquet général de la République, en disant travailler toujours à l'identification de huit autres cadavres.

Ce funiculaire, prisé notamment des touristes, s'est encastré dans un immeuble après avoir dévalé une rue pentue pour des raisons encore indéterminées mercredi. Interrogée par l'AFP, une porte-parole du ministère public n'était pas en mesure de confirmer si les victimes coréennes étaient de nationalité sud-coréenne ou nord-coréenne.

Des policiers inspectent le lieu où un tramway touristique a déraillé et s'est écrasé. Keystone

La police judiciaire a de son côté déclaré avoir mené des recherches permettant de conclure «avec un haut degré de probabilité» qu'il y avait aussi parmi ce groupe de victimes décédées deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien, portant donc à huit le nombre d'étrangers tués dans la catastrophe.Il reste donc encore à déterminer la nationalité de trois personnes décédées dans l'accident.

Certains médias locaux évoquaient la présence d'une famille de touristes allemands parmi les victimes, une hypothèse partiellement confirmée par la police. Selon cette dernière, un homme originaire de ce pays est mort dans l'accident, une Allemande a été grièvement blessée, comme un jeune enfant, plus légèrement touché, de la même nationalité, mais les enquêteurs n'ont pas confirmé un lien de parenté entre eux.

D'après le témoignage d'une femme relayé par les médias locaux, l'un des deux wagons jaunes du célèbre ascenseur de la Gloria, qui montent et descendent ce dénivelé de 48 mètres alternativement, en système de contrepoids, a heurté brutalement la station d'arrêt habituelle au pied de la chaussée longue de 265 mètres.Cette femme et d'autres personnes ont alors aperçu l'autre véhicule dévaler la rue pentue à toute allure, avant de dérailler au niveau d'un léger virage et de se fracasser contre un immeuble mercredi vers 18h00 locales (19h00 suisses).

Jeudi, la rue du funiculaire était toujours fermée à ses deux extrémités, et pendant plusieurs heures, des enquêteurs équipés de gants bleus et de gilets fluorescents ont recueilli des indices en s'affairant autour de la carcasse du véhicule qui, en fin de journée, gisait encore là où elle s'est disloquée.

Dans la soirée, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le Premier ministre Luis Montenegro et le maire de Lisbonne Carlos Moedas ont assisté à une messe célébrée dans une église du centre de la capitale avant de déposer des fleurs près des lieux de l'accident. Lors d'une allocution télévisée, le chef du gouvernement a promis que les autorités allaient «établir toutes les responsabilités» dans le drame. (mbr/afp)